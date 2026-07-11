La polémica queja de Nati Jota en medio de la cobertura del Mundial 2026: "Resulta difícil..."

Además, Jota explicó que su manera de viajar en vacaciones es completamente distinta, ya que suele buscar momentos de descanso y adaptación antes que recorrer diferentes destinos en poco tiempo. "Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme", confesó al hablar de sus preferencias personales.

Sin embargo, al encontrarse trabajando para seguir cada detalle del Mundial, la influencer reconoció que la situación es otra. "Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho", admitió, aunque no dejó de remarcar lo desgastante que puede resultar esa dinámica.

En medio de su reflexión, Nati Jota comparó esta edición del torneo con la experiencia vivida en Qatar, donde Argentina logró levantar la Copa del Mundo en 2022. "Fue excepcional, todo en la misma ciudad, Doha. Hoy, en el acá para allá tan incómodo de este Mundial, se valora mil el hecho de que fuera todo en la misma ciudad", señaló.

El descargo de la integrante de Olga generó repercusión justamente por mostrar un costado diferente de una experiencia que muchos argentinos consideran un sueño. Mientras miles de hinchas siguen los partidos desde lejos y otros deben cumplir con sus obligaciones laborales sin poder ver los encuentros de la Selección, Nati Jota dejó en claro que incluso estar cerca del Mundial tiene momentos difíciles.

Cuál fue el inquietante vaticinio de un astrólogo sobre el Dibu Martínez ante Suiza en este Mundial 2026

La Selección argentina se prepara para afrontar una nueva prueba en el Mundial 2026, con la cabeza puesta en el encuentro de esta noche por los cuartos de final frente a Suiza. El partido se llevará a cabo este sábado 11 de julio en Kansas a partir de las 22 hs. (horario argentino) y, mientras crece la expectativa entre los fanáticos, desde hace días circulan diferentes análisis y pronósticos sobre el posible desarrollo del esperado cruce.

Uno de los vaticinios que más llamó la atención fue el realizado por Guido Tejat, astrólogo deportivo que acostumbra analizar los partidos del fútbol mediante la interpretación de los astros. En esta ocasión, el especialista dio a conocer su visión sobre el próximo compromiso del equipo comandado por Lionel Scaloni y anticipó un escenario complicado, aunque también destacó a una figura fundamental dentro del plantel: Emiliano "Dibu" Martínez.

Según explicó Tejat, las señales que observa en esta oportunidad tienen similitudes con uno de los partidos más recordados de la etapa reciente de la Scaloneta. El astrólogo comparó la energía del duelo ante Suiza con aquel enfrentamiento ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, un partido cargado de tensión que terminó definiéndose desde los doce pasos, con una actuación decisiva del arquero argentino.

La Selección argentina llega a esta instancia luego de una remontada emocionante frente a Egipto, en un encuentro en el que logró recuperarse tras estar dos goles abajo y terminó consiguiendo una victoria que le permitió avanzar en la competencia. Ahora, desde las 22:00 horas de este sábado, buscará acceder a las semifinales por segunda edición consecutiva de la Copa del Mundo. Su rival será Suiza, que alcanzó los cuartos de final tras superar a Colombia en una definición por penales.

Desde su cuenta @FutbolConAstros, Guido Tejat compartió sus sensaciones sobre el partido y dejó una advertencia para los seguidores argentinos. “Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado, Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros”, escribió.

En ese contexto, el astrólogo volvió a remarcar la importancia que podría tener Dibu Martínez para el conjunto nacional. “Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”, aseguró, haciendo referencia al protagonismo que tuvo el arquero en aquella instancia mundialista.

Para finalizar, Tejat les dejó un mensaje especial a los hinchas argentinos de cara al compromiso y realizó una particular sugerencia antes del encuentro. “Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”, manifestó. Luego agregó una frase que despertó curiosidad entre sus seguidores: “El sábado hay que jugar de verde”. Será el tiempo y el resultado del partido los que determinen si su predicción finalmente se cumple.