Murió Antonio Ubaldo Rattín: el ídolo de Boca que fue capitán de Argentina en 1966 y quedó en la historia por su expulsión ante Inglaterra

Los títulos de Rattín con Boca

Durante su etapa como futbolista xeneize conquistó los campeonatos de Primera División de 1962, 1964 y 1965, además del Campeonato Nacional de 1969 y la Copa Argentina de ese mismo año. También fue protagonista del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 1963, donde Boca cayó ante Santos de Brasil.

En 1970 decidió retirarse del fútbol profesional y recibió un homenaje en La Bombonera. Su vínculo con el club continuó durante décadas y en 2015 Boca reconoció nuevamente su trayectoria con la inauguración de una estatua en su honor en el Museo de la Pasión Boquense.

La expulsión ante Inglaterra que convirtió a Rattín en un símbolo del Mundial 1966

Rattín también fue uno de los grandes referentes de la Selección argentina durante los años 60. Vistió la camiseta albiceleste entre 1959 y 1969, disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966 y fue el capitán del equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo en la Copa del Mundo disputada en Inglaterra.

Su imagen quedó asociada para siempre a uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales. El 23 de julio de 1966, en los cuartos de final ante Inglaterra en Wembley, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein tras una discusión durante el partido.

El episodio estuvo marcado por la dificultad de comunicación entre el futbolista argentino y el juez, ya que en aquel momento no existía el sistema de tarjetas ni un mecanismo visual para comunicar las expulsiones. Rattín protestó la decisión, demoró su salida del campo y protagonizó una escena que recorrió el mundo al sentarse en la alfombra roja destinada a la familia real británica.

Aquel partido quedó como uno de los momentos más polémicos de los Mundiales y uno de los antecedentes que llevaron a la FIFA a implementar posteriormente el sistema de tarjetas amarillas y rojas.

La vida de Rattín después de su retiro

Tras su retiro como jugador, Rattín continuó vinculado al fútbol como entrenador. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre y Boca Juniors, donde tuvo un ciclo durante el Campeonato Metropolitano de 1980.

También incursionó en la política. Fue elegido diputado nacional entre 2001 y 2005 y posteriormente se desempeñó como concejal en Vicente López.

Hasta sus últimos años mantuvo un fuerte vínculo con Boca, el club donde desarrolló toda su carrera como futbolista. Su figura quedó asociada al liderazgo, la entrega y el sentido de pertenencia que marcaron una época del fútbol argentino.

“Yo le di todo a Boca desde que tengo uso de razón”, había resumido alguna vez sobre la relación con el club que marcó su vida.