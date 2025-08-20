Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina que ahora es furor mundial.

En vivo Radio La Red
Ricardo Darín
Netflix
CINE NACIONAL

Esta película argentina, protagonizada por Ricardo Darín, regresó con fuerza en Netflix y se convirtió en un fenómeno de reproducciones en la plataforma de streaming.

La película "El Aura" volvió a despertar pasiones en Netflix casi 20 años después de su estreno. Desde que ingresó al catálogo de la plataforma, esta obra inquietante dirigida por Fabián Bielinsky se convirtió en una de las más vistas. Con un Ricardo Darín en uno de sus papeles más enigmáticos, el film redescubre su potencia entre nuevas generaciones de espectadores.

El estreno original de El Aura se dio en 2005, y desde entonces fue considerada una película de culto por su atmósfera perturbadora y su tratamiento psicológico del suspenso. Sin embargo, el relanzamiento en streaming la devolvió al centro de la escena.

En algunos países, se ubicó rápidamente entre las producciones más reproducidas de Netflix. Este redescubrimiento no solo confirma la vigencia del cine argentino, sino también el atractivo universal de un relato que explora la fragilidad humana con un tono sombrío y absorbente.

El Aura Netflix 1

De qué trata "El Aura" en Netflix

La historia sigue a Esteban Espinoza, un taxidermista solitario que arrastra una vida rutinaria y aislada. Padece epilepsia y, antes de cada ataque, experimenta una sensación conocida como "el aura". Esa extraña antesala de la pérdida de conciencia se convierte en metáfora de lo inevitable.

Todo cambia cuando, durante un viaje a la Patagonia, presencia un crimen y termina involucrado en un plan delictivo que parece hecho para él: un hombre obsesionado con imaginar el crimen perfecto.

El Aura Netflix 2

Lejos del policial convencional, la película se concentra en los silencios, en la mirada introspectiva del protagonista y en el límite entre control y vulnerabilidad. La tensión no surge de persecuciones espectaculares, sino del laberinto mental de un hombre que quiere ser invisible y, al mismo tiempo, indispensable.

Darín, ya consagrado como referente del cine nacional, asumió en El Aura un desafío distinto al que había encarado en producciones anteriores. Aquí interpreta a un hombre contenido, que habla poco y observa mucho.

Dónde se filmó la película "El Aura"

Filmada en los bosques y paisajes fríos de la Patagonia, El Aura aprovecha la naturaleza para intensificar el clima de desolación y misterio. Los cielos grises, las montañas silenciosas y los espacios vacíos funcionan como extensión psicológica del protagonista.

El Aura Película 1.jpg

La escenografía transmite tanto como las palabras. Cada árbol, cada camino de tierra y cada cabaña aislada refuerzan la idea de que Espinoza está atrapado en un universo donde el peligro acecha en cada sombra.

Fabián Bielinsky fue el responsable de esta obra, que resultó ser su segundo y último largometraje. Su debut con "Nueve reinas" ya lo había colocado como uno de los directores más prometedores del país. Sin embargo, su muerte prematura en 2006 truncó una carrera que parecía destinada a marcar época.

El elenco de "El Aura" con Ricardo Darín

  • Ricardo Darín
  • Dolores Fonzi
  • Pablo Cedron
  • Nahuel Pérez Biscayart
  • Jorge D'Elia
  • Alejandro Awada
  • Rafa Castejón
  • Manuel Rodal
  • Walter Reyno
  • Alejandro Gancé
El Aura Película 3.jpg

Dónde y por qué ver "El Aura"

La recuperación de El Aura a través de Netflix demuestra cómo el streaming reabre puertas para el cine latinoamericano. Títulos que parecían relegados a la memoria cinéfila encuentran ahora nuevas audiencias.

A casi dos décadas de su estreno, el film conserva frescura y relevancia. El paso del tiempo no le quitó intensidad, sino que lo transformó en un espejo de una época del cine argentino en la que se exploraban nuevos caminos narrativos.

El Aura Película 2.jpg

Hoy, con una audiencia global al alcance de un clic, El Aura puede ser descubierta por quienes no habían oído hablar de ella o por aquellos que solo conocían a Ricardo Darín en roles más convencionales.

El redescubrimiento confirma algo más profundo: las películas no mueren, solo esperan el momento adecuado para volver a brillar. Y para El Aura, ese momento llegó de la mano de Netflix.

Tráiler de "El Aura" en Netflix

