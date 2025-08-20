Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina que ahora es furor mundial.

Todo cambia cuando, durante un viaje a la Patagonia, presencia un crimen y termina involucrado en un plan delictivo que parece hecho para él: un hombre obsesionado con imaginar el crimen perfecto.

El Aura Netflix 2

Lejos del policial convencional, la película se concentra en los silencios, en la mirada introspectiva del protagonista y en el límite entre control y vulnerabilidad. La tensión no surge de persecuciones espectaculares, sino del laberinto mental de un hombre que quiere ser invisible y, al mismo tiempo, indispensable.

Darín, ya consagrado como referente del cine nacional, asumió en El Aura un desafío distinto al que había encarado en producciones anteriores. Aquí interpreta a un hombre contenido, que habla poco y observa mucho.

Dónde se filmó la película "El Aura"

Filmada en los bosques y paisajes fríos de la Patagonia, El Aura aprovecha la naturaleza para intensificar el clima de desolación y misterio. Los cielos grises, las montañas silenciosas y los espacios vacíos funcionan como extensión psicológica del protagonista.

La escenografía transmite tanto como las palabras. Cada árbol, cada camino de tierra y cada cabaña aislada refuerzan la idea de que Espinoza está atrapado en un universo donde el peligro acecha en cada sombra.

Fabián Bielinsky fue el responsable de esta obra, que resultó ser su segundo y último largometraje. Su debut con "Nueve reinas" ya lo había colocado como uno de los directores más prometedores del país. Sin embargo, su muerte prematura en 2006 truncó una carrera que parecía destinada a marcar época.

El elenco de "El Aura" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Dolores Fonzi

Pablo Cedron

Nahuel Pérez Biscayart

Jorge D'Elia

Alejandro Awada

Rafa Castejón

Manuel Rodal

Walter Reyno

Alejandro Gancé

Dónde y por qué ver "El Aura"

La recuperación de El Aura a través de Netflix demuestra cómo el streaming reabre puertas para el cine latinoamericano. Títulos que parecían relegados a la memoria cinéfila encuentran ahora nuevas audiencias.

A casi dos décadas de su estreno, el film conserva frescura y relevancia. El paso del tiempo no le quitó intensidad, sino que lo transformó en un espejo de una época del cine argentino en la que se exploraban nuevos caminos narrativos.

Hoy, con una audiencia global al alcance de un clic, El Aura puede ser descubierta por quienes no habían oído hablar de ella o por aquellos que solo conocían a Ricardo Darín en roles más convencionales.

El redescubrimiento confirma algo más profundo: las películas no mueren, solo esperan el momento adecuado para volver a brillar. Y para El Aura, ese momento llegó de la mano de Netflix.

Tráiler de "El Aura" en Netflix