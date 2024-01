Juan Gil Navarro se refirió a los shows de Floricienta y decepcionó a todos

Gil tenía el personaje de Federico “Don Freezer” Fritzenwalden en la telenovela, jefe del que Floricienta estaba enamorada, pero el actor no mostró entusiasmo con participar del show.

“Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”, sostuvo citando a Gustavo Cerati y confirmando que no será de la partida.