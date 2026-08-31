La terminante decisión de Daniela Christiansson que salió a la luz tras las revelaciones sexuales de Maxi López

Y explicó sobre esa decisión y cómo influyó de manera positiva: "Ninguna de estas cosas es revolucionaria. Pero, en conjunto, han cambiado cómo me siento. Me di cuenta de que cuidarme no tiene por qué significar tener más tiempo. Significa convertirme en una prioridad dentro de la vida que ya tengo. Me siento más conectada conmigo misma. Más femenina. Con más energía. Más yo".

"Todavía tengo que mejorar mis hábitos de sueño , pero eso quizá tenga que esperar un poco más teniendo dos niños pequeños. Y, sinceramente, solo quiero dar las gracias a mi «yo» del futuro por empezar ahora. Porque la mujer que serás a los 60 años se está forjando con las pequeñas cosas que haces hoy. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarla", concluyó Daniela Christiansson.

En tanto, Maxi López reaccionó con una serie de emojis a puro amor al profundo posteo compartido por su pareja.

El relato de Maxi López sobre sus alocadas fiestas

En PH Podemos Hablar los invitados del sábado hablaron sobre las fiestas en las que participaron y ahí Maxi López recordó una tras una importante consagración futbolística.

"Me acuerdo un festejo en particular que estábamos jugando la final en París de la Champions para el Barcelona y ganamos contra el Arsenal y fue una fiesta que duró varios días. Había un buen equipo adentro y fuera de la cancha", comenzó el exfutbolista.

Y siguió su relato: "Hubo una fiesta que organizó el Barcelona y después con cuatro o cinco integrantes nos fuimos para otro lado. Eran cuatro brasileros. Fue larga la fiesta y nos terminamos levantando en otro país, no sé cómo llegamos, terminamos en Praga".

"No sé quién la organizó ni nada pero en un momento nos levantamos en un lugar y teníamos que volver. No nos dijeron nada porque habíamos ganado la copa y había algún tipo de permiso", cerró su recuerdo Maxi López.

Y también amplió sobre otro momento en Rusia donde dio aún más detalles explosivos de lo que vivió: "Hubo una Rusia que tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random que estuve en mi vida y ahí pasaba de todo y fue aprendiendo, conociendo y viendo", comenzó.

"Había dominadoras, de todo, tanto de femenino como masculino. Yo me manejaba mucho en inglés y después fui aprendiendo. Eran unos lugares increíbles porque vos entrabas abajo de la tierra y se abría y era un mundo increíble. Y ahí conocí una persona que también le gustaba la violencia y la aplicaba, quería las dos, y cuando me sacudió me dio duro", se sinceró Maxi López.

Y cerró sobre esa etapa: "En un momento cuando empezó a morder y rasguñar dije: ya está, me fui cagado a palos. No en esa situación pero volví a las fiestas que hacía mi amigo y eran divertidas".