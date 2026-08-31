El Gobierno anunció un aumento en los sueldos para militares y personal de las fuerzas de seguridad

Estos aumentos se acumulan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado.

La medida se produce en medio del debate público respecto al alto nivel de endeudamiento de los argentinos producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que incluye un debate dentro de las Fuerzas, según reconoció semanas atrás la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El último aumento a las Fuerzas Armadas había sido anunciado en un acto por el presidente Javier Milei el pasado 29 de mayo.

Las escalas salariales vigentes hoy para las Fuerzas Armadas

La actualización oficializada por el Gobierno se aplicará sobre las últimas escalas salariales vigentes desde mayo que quedaron conformadas de la siguiente manera:

En la cúspide de la estructura salarial aparecen los cargos de Teniente General, Almirante y Brigadier General, cuyos haberes básicos alcanzan los 3.161.227 pesos.

Por debajo se ubican los rangos de general de División, vicealmirante y brigadier mayor, con ingresos mensuales de 2.819.120 pesos.

A su vez, los generales de Brigada, contralmirantes y brigadieres percibirán 2.568.496 pesos.

Los coroneles, capitanes de Navío y comodoros tendrán un haber mensual de 2.249.776 pesos, mientras que los Tenientes Coroneles, Capitanes de Fragata y Vicecomodoros recibirán 1.956.072 pesos.

En el segmento de suboficiales superiores, el cargo de Suboficial Mayor quedó establecido en 1.580.610 pesos.

Por su parte, los Mayores y Capitanes de Corbeta cobrarán 1.541.059 pesos, mientras que los Suboficiales Principales percibirán 1.401.249 pesos.

En el caso de los Capitanes y Tenientes de Navío, el salario básico asciende a 1.276.302 pesos.

Los Sargentos Ayudantes, Suboficiales Primeros y Suboficiales Ayudantes recibirán 1.242.227 pesos, mientras que los Tenientes Primeros, Tenientes de Fragata y Primeros Tenientes tendrán haberes de 1.135.195 pesos.

Para los Sargentos Primeros, Suboficiales Segundos y Suboficiales Auxiliares, el nuevo piso salarial será de 1.092.677 pesos.

Los detalles del aumento salarial para las Fuerzas de Seguridad

A diferencia de las Fuerzas Armadas que será un aumento con porcentaje fijo, para las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional implementó un aumento transversal del haber básico desde septiembre, junto con la creación, modificación y actualización de suplementos y compensaciones.

La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El esquema busca corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida. También contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica.

En Gendarmería Nacional, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio. Alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

En la Prefectura Naval Argentina, se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

En la Policía Federal Argentina, se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y se incrementan en 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el Servicio Penitenciario Federal, se avanza en la equiparación con el resto de las Fuerzas Federales, mediante la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Según explicaron desde el Gobierno. "las medidas forman parte del objetivo del Gobierno Nacional de fortalecer y recuperar las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas".

Asimismo, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor.