Milei, en el Congreso de la FIA: "Argentina cumple con las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1"

Discurso del Presidente Javier Milei en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). pic.twitter.com/8Vl4vBwS9e — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 31, 2026

Milei habló de Colapinto y la posibilidad de volver a ver la Fórmula 1 en Argentina

Durante su exposición, Milei también hizo referencia al piloto argentino Franco Colapinto y expresó el deseo de que pueda competir nuevamente ante el público local. "Queremos ver a Colapinto en el país", afirmó el Presidente al referirse a la posibilidad de que la Argentina vuelva a tener una fecha de la Fórmula 1.

La presencia del piloto argentino es uno de los elementos que acompañan el renovado interés por recuperar una competencia de esta magnitud en el país.

En otro tramo de su discurso, Milei destacó el rol que, según sostuvo, tendrán las inversiones privadas dentro del modelo económico impulsado por su administración. "Nuestro modelo pone el centro en el incentivo privado, asegura inversiones y no le cuesta un peso a la gente en impuestos o en emisión futura", afirmó.

Como ejemplo, mencionó la licitación de 9000 kilómetros de rutas y sostuvo que este tipo de iniciativas forman parte de un esquema basado en la participación del sector privado.

El mandatario también destacó el trabajo del Automóvil Club Argentino (ACA) y su vínculo con la organización del Congreso Americano de la FIA en el país.

La Argentina busca volver al calendario de la Fórmula 1

La posibilidad de que la Argentina vuelva a recibir a la Fórmula 1 se encuentra entre los principales objetivos planteados durante el encuentro de la FIA. Milei se reunirá con el presidente de la organización, Mohammed Ben Sulayem, en el marco de las gestiones para postular al país como sede de un Gran Premio.

La última vez que la Fórmula 1 tuvo un Gran Premio en la Argentina fue en 1998. Desde entonces, el país quedó fuera del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Ahora, el Gobierno busca avanzar en las condiciones necesarias para que la competencia pueda regresar al país y formar parte del calendario internacional.