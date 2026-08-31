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Milei, en el Congreso de la FIA: "Argentina cumple con las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1"

El Presidente ratificó la intención del Gobierno de que el país vuelva a ser sede de un Gran Premio. "Queremos ver a Colapinto en el país", afirmó.

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Milei, en el Congreso de la FIA: "Argentina cumple con las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1"

El presidente Javier Milei participó este lunes del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se desarrolla en la Argentina, y aprovechó su discurso para ratificar la intención del Gobierno de que el país vuelva a recibir a la Fórmula 1.

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"Me animo a invitarlos a soñar conmigo: la Argentina que vuelve a ser sede de la FIA tiene todas las condiciones para volver a recibir a la F-1 y al Rally mundial en su calendario", sostuvo el mandatario durante su exposición.

Milei destacó que la Argentina vuelve a ser sede del Congreso Americano de la FIA después de 15 años y calificó el hecho como "un hito histórico para el automovilismo del país".

En ese marco, el Presidente planteó la posibilidad de que la Argentina vuelva a formar parte del calendario internacional de las principales competencias automovilísticas. La intención oficial apunta a que el país pueda recibir nuevamente un Gran Premio de Fórmula 1, con la mira puesta en 2027.

Milei habló de Colapinto y la posibilidad de volver a ver la Fórmula 1 en Argentina

Durante su exposición, Milei también hizo referencia al piloto argentino Franco Colapinto y expresó el deseo de que pueda competir nuevamente ante el público local. "Queremos ver a Colapinto en el país", afirmó el Presidente al referirse a la posibilidad de que la Argentina vuelva a tener una fecha de la Fórmula 1.

La presencia del piloto argentino es uno de los elementos que acompañan el renovado interés por recuperar una competencia de esta magnitud en el país.

En otro tramo de su discurso, Milei destacó el rol que, según sostuvo, tendrán las inversiones privadas dentro del modelo económico impulsado por su administración. "Nuestro modelo pone el centro en el incentivo privado, asegura inversiones y no le cuesta un peso a la gente en impuestos o en emisión futura", afirmó.

Como ejemplo, mencionó la licitación de 9000 kilómetros de rutas y sostuvo que este tipo de iniciativas forman parte de un esquema basado en la participación del sector privado.

El mandatario también destacó el trabajo del Automóvil Club Argentino (ACA) y su vínculo con la organización del Congreso Americano de la FIA en el país.

La Argentina busca volver al calendario de la Fórmula 1

La posibilidad de que la Argentina vuelva a recibir a la Fórmula 1 se encuentra entre los principales objetivos planteados durante el encuentro de la FIA. Milei se reunirá con el presidente de la organización, Mohammed Ben Sulayem, en el marco de las gestiones para postular al país como sede de un Gran Premio.

La última vez que la Fórmula 1 tuvo un Gran Premio en la Argentina fue en 1998. Desde entonces, el país quedó fuera del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Ahora, el Gobierno busca avanzar en las condiciones necesarias para que la competencia pueda regresar al país y formar parte del calendario internacional.

En pocas palabras

  • Argentina y F1: El presidente Javier Milei ratificó la intención del Gobierno de que el país vuelva a ser sede de un Gran Premio, con la mira puesta en 2027.
  • Congreso FIA: Milei participó del evento en Argentina y destacó que el país cumple las condiciones para recibir la Fórmula 1 y el Rally mundial.
  • Piloto argentino: El mandatario expresó el deseo de ver al piloto Franco Colapinto competir nuevamente ante el público local.
Resumen generado por Thinkindot AI
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