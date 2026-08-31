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¡Inesperado! Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi comunicó que deja la Selección Argentina después de 20 años y aseguró que la decisión “duele en el alma”.

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¡Inesperado! Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina. A través de un extenso posteo en Instagram, el capitán comunicó una decisión que, según expresó, “duele y duele en el alma”, y aseguró que siente que llegó el momento de cerrar una etapa.

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi. El futbolista explicó que siempre dejó todo por la camiseta argentina y que su objetivo fue darle alegrías a los hinchas y hacerlos sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, afirmó.

La carta con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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