La acusaron de retocar sus fotos y Nora Colosimo explotó: ¿se hizo cargo?

La acusación generó una inmediata respuesta de Nora, quien negó que ella sea responsable de modificar sus fotografías y aseguró que, por el contrario, no le gusta que le retoquen el rostro.

“Si vos me conocieras vas a ver que yo odio el Photoshop. De hecho, no digo nombres, pero tengo dos que me cambian la cara y no me gusta. Les digo: ‘Basta, es mi cara’”, explicó.

Matilda, lejos de dejar pasar el comentario, le respondió: “Y vos te dejás”. En ese momento intervino Ángel de Brito, quien volvió a señalar el detalle que había despertado las sospechas.

“Estás bárbara, ¿pero ves el piso del ascensor? Mirá. Está ondulado”, remarcó el conductor.

La conversación siguió con humor y De Brito lanzó una picante chicana contra Matilda: “O sea que solo lo trajiste por el Photoshop. Sos una basura, Matilda, te lo quería decir”.

Sin embargo, Nora todavía tenía una explicación para lo ocurrido. Frente a las acusaciones, planteó una posibilidad inesperada: que la imagen hubiera sido modificada por el propio programa.

“A lo mejor eso lo hicieron ustedes para joder. Te lo juro. Ángel, me lo hicieron, te lo juro”, sostuvo.

De Brito continuó con la humorada y cerró el momento con otra chicana dirigida a Nora: “Si yo me pusiera a criticar, hubiera cerrado la cartera para la foto, Nora”.

Así, lo que comenzó como un análisis de una fotografía terminó en un divertido cruce en vivo, con Nora defendiendo su versión y dejando abierta la duda sobre quién había realizado el supuesto retoque.