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HORÓSCOPO DE FIN DE MES

Astrología y salud: Los 2 signos que tienen que hacer un "baño de descarga" esta noche del 30 de septiembre para no arrancar octubre agotados

Pesadez en la nuca, sobrecarga emocional e insomnio: el protocolo de sal marina, romero y vinagre que es furor en redes para resetear la energía.

El ritual de baño de descarga en la última noche del mes es la herramienta holística definitiva para cortar la mala onda y renovar el campo energético. Foto: Astrología y salud.

El ritual de baño de descarga en la última noche del mes es la herramienta holística definitiva para cortar la mala onda y renovar el campo energético. Foto: Astrología y salud.

Es el tema que incendia las redes sociales y los portales de bienestar en este miércoles 30 de septiembre: la famosa "limpieza energética de fin de mes". Tras 30 días intensos de carga laboral, estrés por pantallas, exigencias primaverales y contacto con ambientes cargados, el campo electromagnético del cuerpo (el aura) queda saturado de estática y vibraciones ajenas.

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Desde la medicina holística y la naturopatía, esta sobrecarga se traduce en síntomas físicos claros: rigidez en los hombros, pesadez en el entrecejo, la panza hinchada y esa molesta sensación de "estar agotado sin haber hecho esfuerzo físico".

Aprovechar la última noche de septiembre para realizar un ritual de descarga somática con agua, sal y plantas medicinales es el secreto para disolver los bloqueos, recuperar el descanso profundo y pisar el mes de octubre con la energía vital renovada al 100%.

Si pertenecés a uno de los dos signos más receptivos y expuestos a la sobrecarga ambiental, hoy necesitás aplicar este reseteo antes de irte a dormir.

Los 2 signos que necesitan el baño de descarga esta noche

  • Piscis: Al ser el signo esponja del zodíaco, absorbiste cada gota de tensión emocional de tu entorno durante todo septiembre. Te encontrás con la mirada pesada y las defensas bajas. Necesitás la sal marina de inmediato para cortar el drenaje de energía.

  • Cáncer: La acumulación de preocupaciones familiares y somatizaciones digestivas te tiene con el cuerpo abotagado y la mente hiperactiva. El baño de descarga te va a devolver la tranquilidad y la ligereza en la cara.

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La combinación de sal gruesa, romero y agua tibia libera los músculos tensionales y purifica el aura en pocos minutos. Foto: Astrología y salud.

Cómo afecta la despedida del mes al resto de los elementos

  • Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario): Sienten un exceso de calor e impaciencia; un té de tilo y manzanilla por la noche los ayudará a bajar revoluciones.

  • Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): Muestran rigidez en las articulaciones; realizar estiramientos suaves antes de acostarse les aliviará la zona lumbar.

  • Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario): Padecen embotamiento visual por exceso de monitores; un apagón digital a partir de las 22:00 hs les garantizará un sueño reparador.

El protocolo de 4 pasos para el "Baño de Descarga" de fin de mes

  • La mezcla purificadora (22:00 hs): En un recipiente con agua tibia, agregá tres puñados generosos de sal gruesa (o sal marina), un chorrito de vinagre de manzana y unas hojas de romero o salvia.

  • El enjuague consciente: Bañate como de costumbre y, al finalizar, tirate la mezcla purificadora despacio desde los hombros hacia abajo (nunca desde la cabeza), visualizando cómo el agua arrastra la pesadez y el cansancio acumulado en septiembre.

  • Secado suave sin frotar: Secate dando suaves toques con una toalla limpia, permitiendo que las propiedades iónicas de la sal terminen de neutralizar la estática de la piel.

  • Sahumado de la habitación: Quemá un atado de salvia o un sahumerio de sándalo en los rincones de tu dormitorio para purificar el aire donde vas a dormir y recibir la madrugada de octubre en absoluta paz.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es tan efectivo usar sal gruesa la última noche del mes?

Porque la sal es un potente cristal neutralizador iónico que absorbe la carga electromagnética y limpia las toxinas depositadas en la superficie cutánea.

¿Qué planta es la mejor para proteger la energía al arrancar octubre?

La Ruda y el Romero, reconocidas desde la antigüedad como los escudos naturales más poderosos para cortar la envidia y atraer la buena suerte.

En pocas palabras

  • Ritual de fin de mes: Se populariza un método con sal, romero y vinagre para resetear la energía.
  • Efectos y signos: La sobrecarga emocional puede generar síntomas físicos; Piscis y Cáncer son los más afectados.
  • Protocolo de descarga: Un baño de 4 pasos, incluyendo la mezcla purificadora y sahumado, para renovar la energía vital.
Resumen generado por Thinkindot AI
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