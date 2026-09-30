Patitas de pollo caseras: la receta fácil para preparar y compartir con los chicos

Las patitas de pollo caseras son de esas preparaciones que suelen gustar a grandes y chicos. Con unos pocos ingredientes se puede transformar la pechuga en una masa suave, darle la clásica forma de patita y cubrirla con un empanado fino y crocante.
Con pechuga de pollo, leche, maicena y un empanado fino, estas patitas quedan suaves por dentro y crocantes por fuera. Una preparación casera para disfrutar en familia.
Con pechuga de pollo y un empanado fino y crocante, esta receta permite preparar en casa unas patitas caseras ideales para el almuerzo o la cena.
Las patitas de pollo caseras son de esas preparaciones que suelen gustar a grandes y chicos. Con unos pocos ingredientes se puede transformar la pechuga en una masa suave, darle la clásica forma de patita y cubrirla con un empanado fino y crocante.
Para la masa de pollo
Para el empanado
Es importante utilizar pan rallado fino y no grueso para conseguir la textura adecuada.
(La receta corresponde al canal de YouTube "Vivo Afuera")