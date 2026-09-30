En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pollo
Recetas
Cocina

Patitas de pollo caseras: la receta fácil para preparar y compartir con los chicos

Con pechuga de pollo, leche, maicena y un empanado fino, estas patitas quedan suaves por dentro y crocantes por fuera. Una preparación casera para disfrutar en familia.

Con pechuga de pollo y un empanado fino y crocante

Con pechuga de pollo y un empanado fino y crocante, esta receta permite preparar en casa unas patitas caseras ideales para el almuerzo o la cena.

Las patitas de pollo caseras son de esas preparaciones que suelen gustar a grandes y chicos. Con unos pocos ingredientes se puede transformar la pechuga en una masa suave, darle la clásica forma de patita y cubrirla con un empanado fino y crocante.

Leé también Tarta de pollo: la receta fácil e irresistible que no vas a poder dejar de comer
Receta casera de tarta de pollo con masa dorada y relleno de cebolla, morrón y queso.

Ingredientes para las patitas de pollo

Para la masa de pollo

  • 500 g de pechuga de pollo, cortada en cubos y bien fría. Se puede llevar unos minutos al congelador para que tome firmeza, sin llegar a congelarse.
  • 8 g de sal.
  • 70 g de leche bien fría.
  • 15 g de aceite neutro.
  • 25 g de maicena.
  • 20 g de pan rallado fino.
  • Ajo en polvo.
  • 0,5 g de nuez moscada.
  • Opcionalmente, cebolla picada o en polvo, pimienta blanca o negra, páprika, ají molido o curry.

Para el empanado

  • Harina, cantidad necesaria.
  • 1 o 2 huevos, opcionalmente mezclados con un chorrito de leche.
  • Pan rallado fino, condimentado a gusto.

Es importante utilizar pan rallado fino y no grueso para conseguir la textura adecuada.

Cómo hacer patitas de pollo caseras

(La receta corresponde al canal de YouTube "Vivo Afuera")

  • Procesar el pollo con la sal. Colocar los cubos de pechuga bien fríos en el procesador y agregar los 8 g de sal antes que el resto de los ingredientes. Procesar hasta obtener una pasta. Este paso ayuda a extraer las proteínas del pollo y permite que la preparación quede unida.
  • Incorporar el resto de los ingredientes. Agregar la leche fría, el aceite neutro, la maicena, el pan rallado fino, el ajo en polvo y la nuez moscada. Procesar nuevamente hasta obtener una pasta fina y homogénea, sin trozos visibles de pollo.
  • Estirar y enfriar la masa. Colocar la preparación entre dos hojas de papel antiadherente y estirar con un rodillo hasta conseguir un espesor parejo de 1 cm. Pasar a una bandeja y llevar al congelador para que la masa tome firmeza y resulte más fácil de manipular.
  • Cortar las patitas. Una vez fría, cortar la masa con un cortador con forma de patita de pollo. También se pueden moldear a mano formando un disco y agregando la porción que simula el hueso. Procurar que todas las piezas tengan el mismo grosor y peso para favorecer una cocción pareja. Colocarlas en una bandeja y llevarlas nuevamente unos minutos al congelador.
  • Empanar. Pasar cada pieza primero por la harina, luego por el huevo, procurando cubrir toda la superficie, y finalmente por el pan rallado fino.
  • Cocinar. Precalentar el horno a 200 °C y cocinar las patitas durante aproximadamente 10 minutos, dándolas vuelta a los 5 minutos. También pueden prepararse en freidora de aire, freidora de aceite o en horno con convección.
  • Comprobar la cocción. Para verificar que el pollo esté completamente cocido, medir la temperatura en el centro de las piezas. Debe alcanzar los 74 °C (165 °F).
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pollo Recetas comida Hacks
Notas relacionadas
Canelones de pollo cremosos: la receta fácil con salsa blanca que no vas a poder dejar de hacer
Netflix: es la película del momento, se basa en hechos reales y dura menos de 2 horas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar