En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Islas Malvinas
Petróleo
Malvinas y el petróleo

La empresa Rockhopper ratificó que producirá petróleo en Malvinas pese a las sanciones impulsadas por Argentina

Es en la plataforma petrolera Sea Lion que Javier Milei denunció. La llevó a la Asamblea de la ONU como modelo de la falta del resguardo de la soberanía argentina en las islas. Pese a las advertencias, ratificó su plan de explotación del área.

Sea Lion es una empresa con el 65% del capital accionario israelí y 35% británico ratificó que seguirá su contrato con los británicos en el mar argentino. (Foto: Navitas Petroleum)

Sea Lion es una empresa con el 65% del capital accionario israelí y 35% británico ratificó que seguirá su contrato con los británicos en el mar argentino. (Foto: Navitas Petroleum)

Las amenazas o advertencias del gobierno argentino no han surtido efecto hasta el momento en la empresa que lleva adelante el proyecto de la plataforma petrolera en el Atlántico Sur. La británica Rockhopper Exploration confirmó que mantiene su objetivo de comenzar a producir petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028, pese a las medidas impulsadas por Javier Milei contra las compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

Leé también El Reino Unido aseguró que está preparado para defender militarmente a las Malvinas ante un eventual ataque
El secretario de Estado de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting. (Foto: @wesstreeting)

La confirmación fue realizada por su director ejecutivo, Sam Moody, al presentar los resultados del primer semestre de 2026. El empresario aseguró que el proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, continúa con el cronograma previsto y destacó el “continuo y firme respaldo” del Reino Unido y de las autoridades de las islas.

Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que el restante 65% pertenece a la petrolera israelí Navitas Petroleum, que opera el proyecto. La compañía británica también destacó que una reciente ampliación de capital le permite contar con financiamiento hasta el inicio de la producción.

La ratificación se produce en medio de la escalada entre Buenos Aires y Londres por la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur. Argentina ya aplicó sanciones contra Rockhopper y Navitas y avanzó con denuncias judiciales, mientras que una jueza federal de Río Grande ordenó abstenerse de iniciar o continuar trabajos vinculados con Sea Lion.

Es la plataforma que el presidente Milei denunció al mundo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pese a esas medidas, Rockhopper sostiene que el proyecto seguirá adelante y que la primera extracción continúa prevista para 2028.

Rockhopper: la explotación en el mar austral continuará según el contrato

La empresa ratificó que no modificará su plan de inversión y acción en la plataforma petrolera de ultramar. En 2028 debería - según planificación - comenzar con la extracción de los primeros barriles de petróleo.

La empresa se adjudica haber descubierto el yacimiento submarino de petróleo al norte de Malvinas. (Foto: Rockhopper)

La empresa se adjudica haber descubierto el yacimiento submarino de petróleo al norte de Malvinas. (Foto: Rockhopper)

No solo ratificaron que seguirán lo pautado con el convenio con los británicos. Sam Moody, directivo de la empresa, recordó que las autoridades isleñas como Londres respondieron “pública, consistente y firmemente en todo momento, describiendo las medidas argentinas como ilegítimas y sin justificación legal”.

La mirada, solo en Londres

Cuando el presidente Milei hizo la cadena nacional, la empresa, junto con su socio israelí cio a conocer un comunicado en el que solo se hablaba de la pautado con Londres y sin mostrar ningún cuidado o atención por las amenazas de sanciones o juicios promovidos por el gobierno argentino.

Tras la cadena del presidente Milei, la empresa emitió un comunicado diciendo que los efectos de lo anunciado en Buenos Aires no corrían en el convenio firmado con el Reino Unido. (Foto: Rockhoppper)

Tras la cadena del presidente Milei, la empresa emitió un comunicado diciendo que los efectos de lo anunciado en Buenos Aires no corrían en el convenio firmado con el Reino Unido. (Foto: Rockhoppper)

A raíz de las expresiones del presidente argentino, la empresa británica expresó: "La sociedad conjunta opera en virtud de licencias petroleras válidas y otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas, un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno, y cuenta con el pleno y permanente respaldo del Gobierno del Reino Unido.”

Para transmitir más seguridad de su ratificación del acuerdo con Londres, Moddy asegura que la compañía concluyó una ronda de capitalización que la deja “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción, previsto para 2028.

En pocas palabras

  • Rockhopper Exploration ratificó su plan para producir petróleo en Islas Malvinas, con inicio previsto para el primer trimestre de 2028.
  • La petrolera británica busca mantener el cronograma pese a las medidas y advertencias del Gobierno argentino.
  • Argentina ha aplicado sanciones y denuncias judiciales contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos en el área.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Islas Malvinas Petróleo Reino Unido Israel Javier Milei
Notas relacionadas
Malvinas: el ministro de Defensa de Chile respaldó el reclamo argentino, pero marcó diferencias sobre la situación comercial
Argentina intimó al Reino Unido y le dio un plazo de dos semanas para frenar la explotación petrolera en Malvinas
Quirno tras la intimación al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas: "No puede haber decisiones unilaterales"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar