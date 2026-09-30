La empresa Rockhopper ratificó que producirá petróleo en Malvinas pese a las sanciones impulsadas por Argentina

Es la plataforma que el presidente Milei denunció al mundo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pese a esas medidas, Rockhopper sostiene que el proyecto seguirá adelante y que la primera extracción continúa prevista para 2028.

Rockhopper: la explotación en el mar austral continuará según el contrato

La empresa ratificó que no modificará su plan de inversión y acción en la plataforma petrolera de ultramar. En 2028 debería - según planificación - comenzar con la extracción de los primeros barriles de petróleo.

La empresa se adjudica haber descubierto el yacimiento submarino de petróleo al norte de Malvinas. (Foto: Rockhopper)

No solo ratificaron que seguirán lo pautado con el convenio con los británicos. Sam Moody, directivo de la empresa, recordó que las autoridades isleñas como Londres respondieron “pública, consistente y firmemente en todo momento, describiendo las medidas argentinas como ilegítimas y sin justificación legal”.

La mirada, solo en Londres

Cuando el presidente Milei hizo la cadena nacional, la empresa, junto con su socio israelí cio a conocer un comunicado en el que solo se hablaba de la pautado con Londres y sin mostrar ningún cuidado o atención por las amenazas de sanciones o juicios promovidos por el gobierno argentino.

Tras la cadena del presidente Milei, la empresa emitió un comunicado diciendo que los efectos de lo anunciado en Buenos Aires no corrían en el convenio firmado con el Reino Unido. (Foto: Rockhoppper)

A raíz de las expresiones del presidente argentino, la empresa británica expresó: "La sociedad conjunta opera en virtud de licencias petroleras válidas y otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas, un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno, y cuenta con el pleno y permanente respaldo del Gobierno del Reino Unido.”

Para transmitir más seguridad de su ratificación del acuerdo con Londres, Moddy asegura que la compañía concluyó una ronda de capitalización que la deja “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción, previsto para 2028.