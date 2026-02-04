En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
China Ansa
¡EPA!

La China Ansa ventiló las conversaciones con un famoso futbolista que la perseguía pidiéndole fotos íntimas

La China Ansa expuso detalles del picante intercambio de mensajes que llegó a tener con un famoso jugador de fútbol.

La China Ansa ventiló las conversaciones con un famoso futbolista que la perseguía pidiéndole fotos íntimas

La China Ansa ventiló las conversaciones con un famoso futbolista que la perseguía pidiéndole fotos íntimas

La historia de amor entre La China Ansa y Diego Mendoza no empezó como muchos imaginaban. Lejos de un flechazo cara a cara o un romance tradicional, la periodista sorprendió al revelar que el vínculo se construyó durante meses a la distancia y en medio de una dinámica cargada de mensajes insistentes, pedidos incómodos y charlas que se extendieron mucho más de lo esperado.

Leé también Exponen la mentira de La China Suárez: contradicción y una prueba irrefutable de Pampita que la condena
Exponen la mentira de La China Suárez: contradicción y una prueba irrefutable de Pampita que la condena

En las últimas horas, en una nota con Infobae, La China contó detalles inéditos sobre cómo fue el inicio de su relación con el hoy ex futbolista, quien en aquel momento jugaba en el exterior. Según relató, la conexión entre ambos se dio de manera virtual y se profundizó durante la pandemia, cuando las restricciones complicaron cualquier posibilidad de encuentro.

“Jugaba afuera. Charlábamos, charlábamos y nos agarró la pandemia y no nos conocimos. Quedó todo virtual”, recordó la periodista, dejando en claro que la relación se sostuvo durante mucho tiempo sin contacto presencial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tipo de conversaciones que mantenían. Con total sinceridad, La China reveló que Mendoza insistía constantemente con pedidos de fotos íntimas, algo que a ella la incomodaba por completo, teniendo en cuenta su exposición mediática y su trabajo.

“Pasamos un año y medio mandándonos fotos. Encima, él me pedía una foto de ‘algo’”, confesó, en una declaración que rápidamente generó repercusión.

Ansa también explicó por qué se negaba a ese tipo de pedidos y hasta lo planteó desde un lugar profesional. “Yo le decía: ‘pero yo soy periodista’”, relató, dejando en evidencia el límite que marcaba en esa etapa inicial.

Entre risas, también sumó una frase que terminó de graficar el nivel de presión que sentía por la situación: “Imaginate que salía La China con Covid y en bolas. A mí mi jefe me mataba”, lanzó, provocando sorpresa y carcajadas.

De esta manera, la periodista dejó al descubierto un costado desconocido del comienzo de su romance con Diego Mendoza, una historia que nació en plena virtualidad y que, según sus propias palabras, estuvo marcada por mensajes insistentes y pedidos que hoy recuerda como parte de una etapa tan intensa como insólita.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
China Ansa
Notas relacionadas
Ricardo Darín y Campanella brillan en Netflix con este clásico argentino
Arena hirviendo: la explicación científica detrás del calor en las playas argentinas
Rituales simples para aprovechar la energía del 3 de febrero y comenzar el mes con intención

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar