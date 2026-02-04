Se estaba divorciando de su esposa y, antes de morir, la sorprendió con una decisión sobre la herencia
En medio de una separación y una enfermedad terminal, un hombre tuvo un emocionante gesto que dejó registrado en WhatsApp.
Corrientes: en medio de una separación y una enfermedad terminal, un hombre tuvo un emocionante gesto que dejó registrado en WhatsApp.
Un hombre de la provincia de Corrientes, con una enfermedad terminal avanzada, tomó una decisión inesperada ante de morir respecto de su exesposa, quien había quedado excluida de la herencia a repartirse al momento de su fallecimiento, dado que se encontraban separados desde hacía más de un año y con un divorcio en trámite de por medio.
En un audio de WhatsApp enviado a su abogado, le dijo: “Quiero desistir del divorcio vincular, es mi voluntad. Pasamos un año separados y me di cuenta de que no puedo perderla. Si me pasa algo, no quiero dejarla en banda; y si va todo bien, pienso que continuaremos juntos”. El mensaje, con el propósito de recomponer la relación, fue certificado ante escribano.
Tras el deceso, en primera y segunda instancia, los jueces aplicaron de manera estricta el artículo 2437 del Código Civil y Comercial, que excluye al cónyuge de la herencia si existe separación de hecho sin voluntad de unión o un divorcio en curso.
Así, la viuda quedó fuera de la sucesión intestada y los bienes pasaron a otros herederos, principalmente a un hermano del fallecido, que impulsó la exclusión.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en la sentencia N° 238/25, revocó el fallo por mayoría.
Los jueces Guillermo Semhan (ponente), Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain resaltaron que el audio demostraba una decisión inequívoca de reconciliación y de resguardo patrimonial. Además, rechazaron exigir una ratificación formal en audiencia oral, al considerarlo un formalismo excesivo cuando la intención ya estaba acreditada. “Las relaciones no son lineales; las idas y vueltas no implican siempre una ruptura definitiva”, argumentaron.
Hubo disidencia del juez Eduardo Panseri, quien recordó que la separación de julio de 2022 se produjo por un caso de violencia familiar, con exclusión del hogar del hombre. En ese marco, señaló que no se probó una reconciliación efectiva.
Con este fallo poco común, la viuda recuperó sus derechos como cónyuge supérstite.