Se estaba divorciando de su esposa y, antes de morir, la sorprendió con una decisión sobre la herencia

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en la sentencia N° 238/25, revocó el fallo por mayoría.

corrientes

Los jueces Guillermo Semhan (ponente), Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain resaltaron que el audio demostraba una decisión inequívoca de reconciliación y de resguardo patrimonial. Además, rechazaron exigir una ratificación formal en audiencia oral, al considerarlo un formalismo excesivo cuando la intención ya estaba acreditada. “Las relaciones no son lineales; las idas y vueltas no implican siempre una ruptura definitiva”, argumentaron.

Hubo disidencia del juez Eduardo Panseri, quien recordó que la separación de julio de 2022 se produjo por un caso de violencia familiar, con exclusión del hogar del hombre. En ese marco, señaló que no se probó una reconciliación efectiva.

Con este fallo poco común, la viuda recuperó sus derechos como cónyuge supérstite.