Un policía fue atacado a tiros en moto, el casco lo salvó y uno de los agresores murió

El policía efectuó cuatro disparos contra los atacantes mientras intentaba repeler la agresión. En ese momento no pudo confirmar si había herido a alguno de los rapiñeros, ya que ambos se dieron a la fuga tras el enfrentamiento armado.

Policía se defiende robo Uruguay

Además del impacto en el casco, el proyectil llegó a rozarle el cuello al joven agente, lo que le generó un breve sangrado. No obstante, la lesión no revistió gravedad y se encuentra fuera de peligro.

La edad de los delincuentes

De acuerdo a la información oficial, los delincuentes tenían entre 18 y 22 años. Horas más tarde, uno de ellos fue hallado muerto como consecuencia de las heridas sufridas durante el tiroteo. Cuando los investigadores arribaron al lugar, encontraron al joven tendido en el suelo, sin signos vitales, junto a una motocicleta y un arma de fuego.

El segundo rapiñero logró escapar inicialmente del lugar, pero poco después intentó ocultarse en una vivienda cercana. Fue el propio dueño de esa casa quien se comunicó con el 911 al advertir que había una persona herida dentro de su propiedad.

El joven fue trasladado al Hospital del Cerro, el centro de salud público más próximo a la zona. Allí, los médicos diagnosticaron que presentaba una herida de arma de fuego en la cadera, “con orificio en muslo con entrada y salida”.

Al prestar declaración ante los policías, el herido sostuvo que circulaba en moto junto a un amigo cuando supuestamente fueron ellos quienes sufrieron un intento de robo. Sin embargo, para ese momento, la Policía ya contaba con información que indicaba que el intento de robo había sido contra un agente policial.

Las cámaras de seguridad analizadas confirmaron la versión brindada por el efectivo, por lo que quedó descartado el relato del delincuente.

Según precisó Telemundo, el rapiñero sobreviviente recibió dos impactos de bala: uno en el muslo y otro en la cadera. Permanece internado, aunque su estado de salud es estable y está fuera de peligro.

La investigación policial

El caso es investigado de forma simultánea por dos fiscalías. La Fiscalía de Flagrancia se encuentra a cargo de la causa por el intento de rapiña y será el ámbito en el que deberá declarar el delincuente herido.

En paralelo, la fiscal dispuso que la Policía Científica realice pericias en la escena, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, y que se dé intervención a la Fiscalía de Homicidios debido al fallecimiento registrado.

La Fiscalía de Homicidios, por su parte, investiga las circunstancias en las que murió uno de los delincuentes y analiza la eventual responsabilidad penal del policía que efectuó los disparos.

guardia uruguay ataque moto ruta

Además, se ordenó una custodia policial para el joven agente y el seguimiento de su estado de salud.

El efectivo involucrado en el hecho es nuevo en la fuerza e integra la Guardia Republicana, un cuerpo especial de la Policía uruguaya. Al momento del episodio se encontraba de día libre.

Según informó el noticiero Subrayado de Canal 10, el delincuente abatido tenía 22 años y registraba antecedentes penales por robo especialmente agravado por porte y tenencia de arma de fuego. Ambos delitos habían sido cometidos en el año 2022.

En el lugar del enfrentamiento se incautaron tres casquillos calibre 9x19 milímetros, un proyectil, un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos y una vaina, la pistola Glock 17 perteneciente al funcionario policial, una moto Zanella y un casco.