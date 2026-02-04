Sorpresa por la decisión que habría tomado Mauro Icardi y que tiene a la Argentina como escenario

Embed

Pero eso no fue todo, porque además remarcó un dato no menor : “También me contaron que se van a casar en Argentina”. En caso de que Mauro y la China oficialicen su casamiento y anuncien la fecha la misma, sería el primer paso para luego comenzar a planificar sellar la relación agrandando la familia.

Vale recordar que en la entrevista que la actriz brindó este lunes al programa de Moria Casán con motivo del debut en la pantalla de El Trece de la serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda, confesó que está en los planes de la pareja concebir un hijo. Si bien Eugenia señaló que es un deseo no inmediato, confirmó que planean agrandar la familia y lograr el ensamble total de la familia.

Mientras tanto, el conflicto judicial con Wanda Nara continúa a cara de perro. De hecho, en las últimas horas la mediática volvió al ataque por el tema de la cuota alimentaria de Francesca e Isabella, y hasta le pidió a su abogada, nuevamente Ana Rosenfeld, que solicite el remate de "la casa de los sueños" que Icardi adquirió en Buenos Aires cuando ella lo excluyó de todas las propiedades comunes del matrimonio.

Vale señalar que durante las fiestas, el futbolista pagó parte de la deuda alimentaria cuando vino al país para compartir la Nochebuena y la Navidad con sus hijas, dado que si no lo hacía no iba a poder salir del país. Pero como desde ese entonces no volvió a abonar nada más, es por eso que Wanda Nara reactivó el reclamo ni bien terminó la feria judicial a comienzos de este mes de febrero.

Icardi prepara la propuesta de casamiento para la China - captura La mañana con Moria

Cuál es la deuda alimentaria de Mauro Icardi por la cual Wanda Nara pidió el embargo de la casa de los sueños

En el programa DDM (América TV), Wanda Nara decidió salir al cruce de las recientes declaraciones de Lara Piro, una de las abogadas de Mauro Icardi, y lo hizo sin filtros a través de un descargo telefónico que mantuvo en vivo con Marina Calabró. Lejos de esquivar la polémica, la conductora de MasterChef Celebrity se mostró firme y visiblemente molesta por lo que considera acusaciones infundadas. “Tuve un ratito ahora para hablarte y quería aclarar algunas cosas porque la verdad que no está bueno, sobre todo cuando otras mujeres salen a hablar mal sin argumentos y con mentiras”, disparó de entrada.

Ante la consulta directa de Calabró sobre cuáles serían, puntualmente, las falsedades en los dichos de Piro, Wanda eligió correrse de esa lógica y planteó su propia versión de los hechos. “No sé si hay una mentira o una verdad. Hay una sola cosa que es la realidad. Se me acusan un montón de cosas que no son ciertas”, sostuvo, antes de entrar en detalles sobre la división de bienes que mantiene en el centro del conflicto. Según explicó, ese acuerdo se cerró hace cuatro años, fuera de la Argentina. “Hay una división de bienes hecha hace cuatro años, que no fue hecha en este país. Después yo seguí con mi relación, así que tan desconforme no quedó”, remarcó.

En esa misma línea, la empresaria fue categórica al aclarar que el reparto fue equitativo. “Y esto lo voy a aclarar hoy por última vez. Yo me quedé con la misma cifra que se quedó la otra parte. O sea, mi arreglo fue 50 y 50 y fue hecho en Italia”, afirmó, buscando cerrar definitivamente ese capítulo.

Wanda también apuntó contra los mensajes que Icardi viene publicando en redes sociales y volvió a insistir en que, de haber existido alguna irregularidad, la situación habría derivado en denuncias concretas. “No voy a hablar de dinero porque me parece un montón. Los dos nos quedamos con la misma cifra”, dijo, y agregó: “Se supone que si esto no hubiera sido así yo hubiera tenido una denuncia de las tantas que se me hicieron, falsas y no falsas, y denuncias que desestimaron. A mí si alguien me roba una cifra semejante lo primero que hago es una denuncia y nunca existió eso”.

Uno de los pasajes más duros del descargo llegó cuando se refirió a la cuota alimentaria. “Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario”, lanzó, sin rodeos, y fue todavía más allá al cuestionar el rol de las letradas. “Las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza”, sentenció.

Lejos de victimizarse, Nara defendió su presente laboral y económico. “Obviamente que tengo una vida divina porque me la doy trabajando, en este momento te estoy hablando desde mi trabajo”, aclaró, y subrayó: “No le estoy sacando dinero a mis hijas, al revés, estoy pagando lo que Mauro hoy no paga y en algún momento me lo va a pagar porque tiene su casa de la isla embargada”.

Consultada por la cifra de la deuda, estimada en 600 mil dólares, la mediática no lo minimizó. “Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses”, explicó, y advirtió: “Cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante”.

Antes de cerrar, volvió a cargar contra las abogadas y contra el conflicto judicial en general. “Cuanto más lío haya, más ganan y menos se aclara el conflicto”, expresó, y remató: “Acá si le pagan los alimentos a las chicas se termina el problema y chau abogadas, se tendrán que ir a robar a otro lado ellas”.

Finalmente, Wanda se refirió tanto a la disputa por la restitución de sus hijas como a la situación de la casa de Nordelta. “Yo creo que el único conflicto es ese, no hay otro conflicto”, dijo sobre la tenencia, y confirmó sobre la vivienda: “Sí, seguramente que sí, conociendo a la Ana de tantos años seguramente vaya por el remate de la casa de la isla”. También mencionó la compensación económica ya establecida en Italia, cerrando un descargo tan extenso como explosivo.