Escándalo: la dura frase de la exesposa de Bill Gates por su relación con Jeffrey Epstein

El caso de Bill Gates no solo es especial por tratarse de una persona que, con su empresa, cambió, en más de un sentido, al mundo entero. Ambos fueron durante años un matrimonio a seguir, especialmente por su amplia labor en el campo de la filantropía.

Bill Gates advirtió de riesgo globales, como luego sería la pandemia de Covid-19, y tuvo una acción concreta en su lucha contra la enfermedad: es el principal aportante privado al presupuesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su primer mandato, Donald Trump se fue de la OMS y Gates duplicó su cuota para solventar el "agujero" que dejó la Casa Blanca al retirarse.

Estos nuevos papeles vuelven sobre el tema de la salud, pero en un tema muy diferente.

Epstein, una grave enfermedad de Melinda Gates y correos alarmantes

Lo que revelan estos nuevos papeles desclasificados están relacionados directamente con Bill, Melinda y Epstein. El financista se mandó a sí mismo unos mensajes en los que cuenta que Melinda se contagió de una peligrosa enfermedad de transmisión sexual, que le habría pasado Bill. También dice que Bill, entonces casado con Melinda, no solo habría sido el agente del contagio. Le pidió - siempre según los archivos - que Epstein le diera un medicamento para administrárselo en secreto a su mujer, que ignoraba lo que sucedía.

Melinda, es la nueva entrevista, se refirió a los hechos, que coincidieron con uno de los "peores momentos de su matrimonio". No dio más detalles, pero no desmintió lo que ahora es público por haber sido desclasificado.

Por su parte lado, un portavoz de Gates ha calificado estas versiones como "absolutamente absurdas y completamente falsas" y solo muestran la frustración de Epstein por no tener una relación continua con él.

No es la primera vez que la exmujer de Gates habla sobre el tema. En 2022, dio una entrevista en CBS Mornings en la que dijo que no le gustaba que Bill se reuniera con Epstein. También en esa oportunidad fue categórica y dura. Precisó que le resultaba “repugnante” y explicó que ese vínculo fue uno de "varios factores" que contribuyeron al fin de su matrimonio con Gates.

En los archivos desclasificados, no obtante, hay más y toca otra vez a la Argentina, aunque de manera diferente al caso Giordano.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina y el señor Epstein

Aunque su nombre no sea conocido y mucha gente ignore quién es y su cargo, otro de los personajes que aparacen en el nuevo "envío" del caso Epstein es importante. Se trata de quien fuera embajador del gobierno de los Estados Unidos en la Argentina entre los años 2006 y 2009. Es decir, el final del gobierno de Néstor Kirchner y el comienzo del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

embajador de EE.UU. y Epstein Earl Wayne fue embajador norteamericano en la Argentina. Condenado en Mexico por embarazar a una menor. Aparece en los archivos de Epstein como formando parte de una red de trata. (Foto: Time on News)

Se llama Earl Anthony Wayne, quien fue luego embajador ante México, entre otros destinos. En uno de los mensajes, se lo vincula con haber participado en una fiesta con menores de edad relacionada con la red de Epstein en Ciudad Juárez, en una instalación que controlaba el consulado estadounidense.

En ese país, fue condenado en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años. Los correos los envió un presunto agente del FBI. Señalaba exámenes de ADN con una coincidencia total sobre la paternidad de Wayne.

embajador de Estados Unidos y epstein Un mensaje de los archivos desclasificados habla de un ex embajador norteamericano en la Argentina y Mexico. (Foto: DOJ)

El agente en cuestión se llama Kenneth Darrell Turner y aparece en los archivos dando datos sobre el embajador y pidiendo que se lo investigue por la red de pederastas que manejaba Epstein.