En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
China Suárez
Mauro Icardi
ESCÁNDALO TOTAL

Los chats explosivos de Mauro Icardi con mujeres del ambiente: fotos, videos y propuestas indecentes

La China Suárez dio detalles de los chats que encontró en el teléfono de Mauro Icardi con mujeres del ambiente.

Los chats explosivos de Mauro Icardi con mujeres del ambiente: fotos, videos y propuestas indecentes

Una charla televisiva que prometía ser liviana terminó convirtiéndose en un verdadero sacudón mediático. La China Suárez estuvo como invitada en La mañana con Moria (El Trece) y, lejos de limitarse a hablar de su presente laboral, expuso detalles íntimos de su relación con Mauro Icardi que volvieron a colocar al futbolista en el centro de la polémica.

Leé también ¿Qué le pasó a La China Suárez? Las fotos desde Turquía con el rostro desfigurado que causaron shock
¿Qué le pasó a La China Suárez? Las fotos desde Turquía con el rostro desfigurado que causaron shock

Todo comenzó cuando la actriz reveló que el delantero recibe a diario mensajes privados de mujeres comprometidas, muchas de ellas figuras conocidas del ambiente. Sin rodeos, dejó en claro que no se trata solo de palabras. “Le mandan muchas fotos y videos”, afirmó, generando un inmediato impacto en el estudio.

Según contó, lejos de esconder la situación, Icardi opta por la transparencia absoluta. “Él es el primero en mostrarme: ‘mirá quién me escribió’. Yo me cago de risa… y también le muestro a él”, explicó, dando a entender que el ida y vuelta entre ambos es constante y sin secretos.

La China fue todavía más punzante al señalar una contradicción que, según ella, se repite puertas afuera. “A él le escriben muchas mujeres casadas. Y las veo a todas después hablando de mí. Las veo a todas y las conozco a todas, pero no voy a exponer a ninguna”, lanzó, dejando flotando una acusación incómoda sobre quienes luego la cuestionan públicamente.

El relato no se limitó a los chats. La actriz también describió situaciones presenciales que, aseguró, se repiten cuando salen juntos. “Un día estábamos en un boliche. Venía que le perreaban o lo miraban. En un momento, se le acercaba a Mauro un amigo para decirle: ‘tal se quiere ir con vos’. Y Mauro venía y me decía: ‘me acaban de decir esto adelante tuyo’”, recordó.

Lejos de victimizarse, reafirmó su postura con firmeza. “Yo me cago de risa. Ellas pueden hacer lo que quieran. Yo confío en Mauro”, sostuvo. Aunque aclaró que su confianza tiene un límite claro y definitivo: “Si algún día Mauro agarra viaje o hace alguna que no me gusta, no me ve más. Y se termina”.

El tramo más filoso de la entrevista llegó cuando apuntó directamente contra la hipocresía del mundo del espectáculo. Sin dar nombres, dejó entrever que algunas de las mujeres que escriben mensajes subidos de tono forman parte de programas de chimentos. “No voy a quemar a ninguna, pero las veo a todas y son las primeras que salen a criticar. Le digo a Mauro: ‘mirá esta, te escribe por privado y después en el programa dice las cosas que dice’”, disparó.

Para cerrar, la actriz resumió su mirada sobre el medio con una frase tan breve como lapidaria: “Es muy careta este ambiente, pero bueno, estoy acostumbrada”.

Así, lo que debía ser una simple nota televisiva terminó destapando un entramado de fotos, videos, propuestas indecentes y mensajes privados, con Mauro Icardi nuevamente bajo la lupa y La China Suárez marcando territorio, sin filtros y sin vueltas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
China Suárez Mauro Icardi
Notas relacionadas
Bombazo: La China Suárez expuso quién es la famosa que le manda mensajes obscenos a Icardi
La furia de Natalie Weber con la China Suárez por las famosas casadas que le escriben a Icardi: "Mostrá..."
La reacción de Wanda Nara tras ganarle en rating a la China Suárez

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar