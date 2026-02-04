En vivo Radio La Red
A casi un mes del incidente

Cada vez más complicada: se agrava la situación judicial de la abogada acusada de gestos racistas en Brasil

Agostina Páez continúa retenida en Brasil tras quedar imputada por injuria racial, a raíz de un episodio ocurrido el 14 de enero en un boliche.

Se agrava la situación judicial de Agostina Páez. En las últimas horas, el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro presentó una denuncia formal y solicitó la prisión preventiva de la joven abogada, de 29 años, por el incidente ocurrido el pasado 14 de enero, a la salida de un boliche en Brasil, donde cámaras de seguridad la registraron realizando gestos y sonidos comparables a los de un mono. Por ese hecho, fue imputada por injuria racial.

Según informó el medio local UOL, la demanda se basó en los testimonios de los empleados del local, que fueron respaldados por testigos y por imágenes de las cámaras de seguridad incorporadas a la causa.

El Ministerio Público además rechazó el descargo de la acusada, quien sostuvo que se trató de una “broma” entre amigas, luego del cruce que mantuvo con empleados del local bailable esa noche, a los que acusó de haberles cobrado consumos de más y de haberles realizado gestos obscenos, algo que también se vio en un video que circuló hace días. Para los fiscales, esa versión no se sostiene con las pruebas reunidas.

A casi un mes del hecho, la Justicia de Río de Janeiro le prohibió a Páez salir del país, retuvo su pasaporte y ordenó el uso de una tobillera electrónica. El delito de injuria racial prevé penas de dos a cinco años de prisión.

En ese contexto, hace dos semanas, su defensa, el abogado Sebastián Robles, calificó la medida como “muy severa y excesiva”.

Por su parte, Páez también dio su versión de lo que pasó la noche del 14 de enero en el boliche de Ipanema, al que asistió con amigas.

“Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, afirmó en diálogo con El Liberal.

La discusión se intensificó cuando cuestionaron lo que consideraban un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, agregó.

Siempre según su versión, el episodio continuó fuera del boliche. Páez sostuvo que, mientras descendían por las escaleras, empleados del local las siguieron y realizaron gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían”, describió.

Fue en ese contexto, dijo, que reaccionó de manera inapropiada. “Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó. “Estoy muy arrepentida de esa reacción”, concluyó.

