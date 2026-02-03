Salvaje ataque en patota: 20 rugbiers golpearon a un joven y lo dejaron hospitalizado

En el mismo mensaje, agregó: "Podría haber perdido el ojo o peor, la vida, amigo. Así que piensen, piensen un poco las cosas. De onda se lo digo. Y no va para esas personas, porque esas personas no van a cambiar porque son una mierda, ¿me entendés? Para vos que te hacés el piola, ahí queriendo pelear, para vos, a vos te lo digo, le podés cagar la vida a una persona, amigo, podés matar a alguien".

El joven, que estudia Seguridad e Higiene y también juega al rugby en el club Universitario de la zona, explicó que sus amigos no intervinieron para evitar que la situación se agravara aún más. "Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los mataban”.

Si bien recibió atención médica, aseguró que continúa con fuertes dolores y limitaciones físicas. “Afortunadamente, por el momento no surgió ninguna lesión grave, solo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Pero, la realidad es que prácticamente no me puedo mover”.

Por lo pronto, la fiscalía de Monteros a cargo de la fiscal Mónica García de Targa y la policía local ya trabajan en el caso para dar con los responsables de la golpiza. Dos ya habían sido identificados y este martes hubo dos detenidos.

Las detenciones

Dos jóvenes fueron detenidos este martes en la ciudad de Concepción en el marco de la causa que investiga la brutal agresión contra Patricio Ledezma, ocurrida a la salida del boliche La Cañada, en Tafí del Valle. Se trata de personas que habrían participado del ataque al joven de 19 años.

Los aprehendidos fueron identificados como Máximo César Carreras, de 19 años, estudiante y con domicilio en el barrio Las Rosas, y Santiago Bagne, de 18 años, domiciliado en el centro de Concepción, conocida como la “Perla del Sur”.

Sobre el avance de la investigación, el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, brindó una definición contundente sobre el grupo involucrado en el hecho: “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre 20. Ya tenemos identificados a varios”.

El club de los rugbiers

Tras la difusión de los videos, el club Huirapuca emitió un comunicado en el que manifestó su “preocupación” por las imágenes que circulan en redes sociales. “Hasta el momento no contamos con información oficial suficiente para determinar con precisión lo ocurrido ni identificar a los responsables”, señalaron.

La institución también expresó que repudia “los hechos de violencia” y afirmó: "Expresamos de manera clara y contundente que el Club rechaza y repudia cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito". Asimismo, aclararon que no poseen “precisiones” sobre la identidad de los agresores y que consideran “irresponsable emitir acusaciones o conclusiones sin evidencias”. De todas maneras, se pusieron a disposición de la Justicia y advirtieron que, de confirmarse la responsabilidad de algunos jugadores, se aplicarán sanciones "conforme al reglamento".

La palabra de Jaldo

El caso también fue abordado por el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, quien fue categórico al referirse a los agresores: "Los que atacaron en manada a un joven son unos cobardes. Yo diría que prácticamente se convierten en asesinos".

El mandatario recordó otros antecedentes de violencia grupal en el país y expresó: "Creo que este no es el primer caso que se da en la Argentina. Ya hemos visto, lamentablemente en otro lados donde ha fallecido un joven, en un evento y en una pelea de estas características que hemos tenido en Tafí del Valle”.

Jaldo agradeció que no haya víctimas fatales, aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido. También pidió una reflexión colectiva: "Esto fue un ataque colectivo, pero la responsabilidad es individual de cada uno. Tiene que ser un llamado de atención al papá y a la mamá de cada uno de estos jóvenes”.

Tras las detenciones concretadas este martes, el gobernador aseguró que continuarán las investigaciones y anticipó nuevas acciones. "La policía va a seguir actuando. Ya hay órdenes de allanamiento y también de detención, creo que de tres o cuatro. Nosotros vamos por la detención de los veinte, vamos a seguir con las investigaciones”.