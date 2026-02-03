En vivo Radio La Red
ENORME REVUELO

Bombazo: La China Suárez expuso quién es la famosa que le manda mensajes obscenos a Icardi

La China Suárez prendió el ventilador y dio detalles de la figura del ambiente que histeriquea a su pareja, Mauro Icardi, con mensajes provocadores.

Lo que empezó como una entrevista relajada terminó convirtiéndose en una verdadera bomba mediática. La China Suárez sorprendió en La mañana con Moria (El Trece) al revelar un costado desconocido —y explosivo— de su relación con Mauro Icardi: los mensajes privados que el futbolista recibe de mujeres casadas, varias de ellas conocidas del ambiente.

Sin vueltas y con un tono filoso, la actriz dejó al descubierto una trama de chats, fotos y videos que volvió a poner a Icardi en el centro del escándalo. “A él le escriben muchas mujeres casadas. Y las veo a todas después hablando de mí. Las veo a todas y las conozco a todas, pero no voy a exponer a ninguna”, lanzó al aire, generando impacto inmediato en el estudio.

Lejos de mostrarse incómoda o molesta, La China aseguró que la situación no genera conflictos en la pareja y explicó cómo manejan este tipo de episodios puertas adentro. “Él es el primero en mostrarme: ‘mirá quién me escribió’. Yo me cago de risa… y también le muestro a él”, contó, dejando en claro que entre ellos prima la transparencia.

Sin embargo, el relato no se limitó solo a mensajes. La actriz fue más allá y remarcó el nivel de insistencia que recibe el futbolista: “Le dicen de todo, le mandan fotos y videos”, aseguró, dejando en evidencia el tenor de los contactos que llegan al celular de Icardi.

Incluso relató situaciones presenciales que reflejan la exposición constante del jugador. “Un día estábamos en un boliche. Venía que le perreaban o lo miraban. En un momento, se le acercaba a Mauro un amigo para decirle: ‘tal se quiere ir con vos’. Y Mauro venía y me decía: ‘me acaban de decir esto adelante tuyo’”, recordó.

Fiel a su estilo, volvió a marcar su postura sin dramatizar. “Yo me cago de risa. Ellas pueden hacer lo que quieran. Yo confío en Mauro”, afirmó, aunque también dejó en claro que su límite es innegociable: “Si algún día Mauro agarra viaje o hace alguna que no me gusta, no me ve más. Y se termina”.

El momento más punzante llegó cuando apuntó directamente contra la hipocresía del medio. Sin dar nombres propios, dejó una pista clave que encendió todas las especulaciones: dio a entender que una de las mujeres que le escribe a Icardi pertenece a un programa de chimentos, lo que sugiere que podría tratarse de una conductora o panelista. “No voy a quemar a ninguna, pero las veo a todas y son las primeras que salen a criticar. Le digo a Mauro: ‘mirá esta, te escribe por privado y después en el programa dice las cosas que dice’”, disparó sin filtros.

Para cerrar, La China Suárez resumió su mirada sobre el ambiente artístico con una frase lapidaria: “Es muy careta este ambiente, pero bueno, estoy acostumbrada”.

Así, una nota televisiva que parecía inofensiva terminó destapando un nuevo capítulo de mensajes provocadores, tentaciones y dobles discursos, con Mauro Icardi otra vez en el ojo de la tormenta y La China marcando territorio, sin nombres pero con munición pesada.

