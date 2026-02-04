Atención ANSES: hay un pago de más de $100.000 y pocos saben que existe

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio

La asignación está destinada a trabajadores registrados y titulares de prestaciones compatibles que se encuentren dentro del sistema de asignaciones familiares. El beneficio puede ser solicitado por ambos cónyuges, siempre que los dos cumplan con las condiciones exigidas.

En esos casos, el monto puede duplicarse y superar los $219.000 en total, lo que convierte a esta asignación en uno de los pagos extraordinarios más altos que liquida ANSES.

ANSES MATRIMONIO.jpg

Requisitos de ingresos para acceder al pago

Para cobrar la Asignación por Matrimonio, ANSES establece topes de ingresos que deben respetarse al momento de realizar el trámite:

Ingreso familiar máximo: $5.022.048 brutos

Ingreso individual máximo: ninguno de los integrantes puede superar los $2.511.024 brutos

Si alguno de los cónyuges excede estos límites, el beneficio queda automáticamente rechazado.

Calendario de pagos y otros beneficios vigentes

Durante febrero, ANSES continúa abonando las prestaciones según el cronograma habitual por terminación de DNI. En paralelo, los titulares de la AUH por Discapacidad siguen recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no se ajusta por movilidad, pero que garantiza el acceso a la canasta básica de alimentos.

Este beneficio se acredita de forma automática y se suma al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio

El trámite para acceder a la Asignación por Matrimonio puede realizarse de forma 100% online, a través de la plataforma oficial del organismo:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar que los datos personales y vínculos familiares estén correctamente actualizados.

Acceder a la sección Atención Virtual y seleccionar Asignaciones de Pago Único .

Cargar la documentación solicitada, como el acta de matrimonio, partida de nacimiento o sentencia judicial, según corresponda.

Quienes prefieran la atención presencial pueden solicitar un turno para concurrir a una oficina de ANSES desde la web oficial o comunicándose al 130.