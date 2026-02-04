Atención ANSES: hay un pago de más de $100.000 y pocos saben que existe
Se trata de un pago único que ANSES liquida solo a quienes cumplen requisitos específicos de ingresos y situación familiar.
Atención ANSES: hay un pago de más de $100.000 y pocos saben que existe
ANSES comenzó en febrero con el pago de las prestaciones sociales correspondientes al segundo mes del año, que llegan con un aumento del 2,8% aplicado por la Ley de Movilidad Jubilatoria. La actualización busca acompañar la inflación y evitar la pérdida de poder adquisitivo de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
Además del incremento mensual, el organismo confirmó el calendario de pagos de febrero, que se mantiene organizado según la terminación del DNI, y detalló qué grupos pueden acceder a beneficios adicionales que superan los $100.000, aunque no se trata de un bono mensual ni automático.
El bono de más de $100.000 que paga ANSES en febrero
Dentro de los beneficios vigentes, ANSES confirmó el pago de la Asignación por Matrimonio, un refuerzo económico que en febrero alcanza los $109.897 y está dirigido a parejas que hayan contraído matrimonio recientemente y cumplan con los requisitos establecidos.
Este monto corresponde a una Asignación de Pago Único (APU), es decir, un beneficio que se cobra por única vez y que no se repite todos los meses. Sin embargo, puede representar un ingreso clave para los hogares que atraviesan esta etapa.
Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio
La asignación está destinada a trabajadores registrados y titulares de prestaciones compatibles que se encuentren dentro del sistema de asignaciones familiares. El beneficio puede ser solicitado por ambos cónyuges, siempre que los dos cumplan con las condiciones exigidas.
En esos casos, el monto puede duplicarse y superar los $219.000 en total, lo que convierte a esta asignación en uno de los pagos extraordinarios más altos que liquida ANSES.
Requisitos de ingresos para acceder al pago
Para cobrar la Asignación por Matrimonio, ANSES establece topes de ingresos que deben respetarse al momento de realizar el trámite:
Ingreso familiar máximo: $5.022.048 brutos
Ingreso individual máximo: ninguno de los integrantes puede superar los $2.511.024 brutos
Si alguno de los cónyuges excede estos límites, el beneficio queda automáticamente rechazado.
Calendario de pagos y otros beneficios vigentes
Durante febrero, ANSES continúa abonando las prestaciones según el cronograma habitual por terminación de DNI. En paralelo, los titulares de la AUH por Discapacidad siguen recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no se ajusta por movilidad, pero que garantiza el acceso a la canasta básica de alimentos.
Este beneficio se acredita de forma automática y se suma al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio
El trámite para acceder a la Asignación por Matrimonio puede realizarse de forma 100% online, a través de la plataforma oficial del organismo:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar que los datos personales y vínculos familiares estén correctamente actualizados.
Acceder a la sección Atención Virtual y seleccionar Asignaciones de Pago Único.
Cargar la documentación solicitada, como el acta de matrimonio, partida de nacimiento o sentencia judicial, según corresponda.
Quienes prefieran la atención presencial pueden solicitar un turno para concurrir a una oficina de ANSES desde la web oficial o comunicándose al 130.