Chicanas e ironías: el duro cruce en redes sociales entre Alberto Fernández y Manuel Adorni
El expresidente y el jefe de Gabinete tuvieron un fuerte intercambio de mensajes. Hubo reproches cruzados sobre la pandemia, la gestión anterior y ataques personales.
El ex presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Manuel Adorni, protagonizaron un duro cruce en redes sociales que tuvo como punto de partida el conflicto entre la administración de Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca, y derivó en reproches vinculados a la cuarentena aplicada durante la pandemia de Covid-19, la inflación y la situación económica actual.
La discusión se desató cuando Adorni citó en X un video de Fernández en el que el exmandatario se refería al enfrentamiento entre el Gobierno y la empresa metalúrgica. Junto al recorte, el funcionario libertario escribió únicamente un “¿?”, en tono irónico y cuestionador.
En el fragmento citado, Fernández afirmaba: “Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que esté de acuerdo en todo lo que es la política de Techint. Yo no quiero defenderlo a Rocca”. Las declaraciones corresponden a una entrevista que brindó este lunes al periodista Diego Schurman en el programa "¿Quién sos?", por Radio Con Vos.
La respuesta del expresidente no tardó en llegar. “Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, escribió Fernández, al tiempo que aclaró: “Lo que dije, y reitero, es que yo no defiendo a Rocca. Defiendo la industria nacional y el trabajo argentino”.
El intercambio subió de tono cuando Fernández chicaneó a Adorni por sus implantes capilares y apuntó contra la gestión económica del gobierno libertario: “Es un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%”, en alusión al último dato inflacionario.
Adorni redobló la apuesta y respondió con un mensaje cargado de ironía y reproches personales. “Señor: en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta”, escribió, en una referencia indirecta a la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra Fernández.
El jefe de Gabinete agregó: “También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”.
Lejos de cerrar el intercambio, el expresidente volvió a responder citando un posteo de Adorni del 19 de marzo de 2020, en el que el actual funcionario pedía respetar las medidas sanitarias durante la pandemia: “Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por los demás”, había escrito entonces.
Con ese antecedente, Fernández concluyó con una nueva chicana: “PAVORNI, este tweet fue antes o después de que no pudiste ir a pegarte pelo? Buscate un ‘problema honesto’, diría Pappo. Ocupate del 3%… hablo de inflación”.