Chicanas e ironías: el duro cruce en redes sociales entre Alberto Fernández y Manuel Adorni

El intercambio subió de tono cuando Fernández chicaneó a Adorni por sus implantes capilares y apuntó contra la gestión económica del gobierno libertario: “Es un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%”, en alusión al último dato inflacionario.

AF X

Adorni redobló la apuesta y respondió con un mensaje cargado de ironía y reproches personales. “Señor: en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta”, escribió, en una referencia indirecta a la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra Fernández.

El jefe de Gabinete agregó: “También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”.

Lejos de cerrar el intercambio, el expresidente volvió a responder citando un posteo de Adorni del 19 de marzo de 2020, en el que el actual funcionario pedía respetar las medidas sanitarias durante la pandemia: “Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por los demás”, había escrito entonces.

Con ese antecedente, Fernández concluyó con una nueva chicana: “PAVORNI, este tweet fue antes o después de que no pudiste ir a pegarte pelo? Buscate un ‘problema honesto’, diría Pappo. Ocupate del 3%… hablo de inflación”.