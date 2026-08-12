Vuelve la Semana de Cine Italiano: cuándo y dónde se podrán ver las mejores películas

Estará presente el director Riccardo Milani por LA VITA VA COSI'/LA VIDA ES ASÍ, que además será la película de apertura en esta edición. Milani es uno de los directores más populares del cine italiano contemporáneo. Su obra combina comedia, observación social y una relación directa con el público. En La vita va così, esa identidad vuelve a aparecer a través de una historia con fuerte anclaje territorial y vocación popular. Una comedia social sobre la dignidad, el territorio y las formas de resistencia cotidiana.

Asimismo, contará con Pierfrancesco Diliberto (Pif), director de CHE DIO PERDONA A TUTTI/QUE DIOS PERDONA A TODOS. La película parte de su propia novela y trabaja temas centrales de la existencia (vida, amor, fe) desde una perspectiva brillante, accesible y deliberadamente popular. Ese punto es importante: Pif no utiliza la comedia para evitar los problemas, sino para entrar en ellos desde una inteligencia narrativa cercana al público. Una película sobre la fe, la culpa y la posibilidad de mirar la vida con humor sin volverla liviana. En el cine de Pif, el humor es una herramienta moral: permite acercarse a temas difíciles sin solemnidad, pero también sin cinismo. Además de cineasta, Pif es reconocido en italia por su labor como periodista, conductor y escritor.

También vendrá Nicolangelo Gelormini, director de LA GIOIA/LA ALEGRÍA. El título sugiere una promesa luminosa, pero la película parece interesarse precisamente por aquello que se esconde detrás de esa palabra: la alegría como deseo, como mandato, como pérdida o como posibilidad. Una película sobre las zonas afectivas donde lo íntimo se vuelve difícil de nombrar.

Completan la programación películas que han recibido importantes galardones como LE CITTÀ DI PIANURA/UNA ÚLTIMA COPA, de Francesco Sossai, el filme más premiado de la última edición de los David di Donatello, donde obtuvo ocho premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección para Francesco Sossai y Mejor Actor Protagonista para Sergio Romano. La película es una road movie introspectiva ambientada en la llanura véneta. Sigue el encuentro entre Giulio, un joven estudiante de arquitectura, y dos hombres mayores, Carlobianchi y Doriano, en una deriva nocturna marcada por el alcohol, el desplazamiento y la búsqueda de sentido. Cannes presentó la película como un relato sobre la transmisión intergeneracional y la búsqueda de sentido; PRIMAVERA/PRIMAVERA, de Damiano Michieletto, ganadora de cuatro premios David di Donatello, entre ellos Mejor Compositor (Fabio Massimo Capogrosso) y Mejor Sonido. Marca el debut cinematográfico de Michieletto, reconocido director de ópera y puesta en escena teatral. El film se sitúa en la Venecia de 1716 y toma como punto de partida el universo de Antonio Vivaldi y el Ospedale della Pietà, pero desplaza el centro hacia Cecilia, una joven huérfana que descubre su talento musical y su deseo de autonomía; LA CITTÀ PROIBITA/LA CIUDAD PROHIBIDA, de Gabriele Mainetti, distinguida con tres premios David di Donatello: Mejor Fotografía para Paolo Carnera, Mejor Dirección Artística (Escenografía) para Andrea Castorina y Marco Martucci, y Mejores Efectos Visuales (VFX) para Stefano Leoni y Andrea Lo Priore. Mainetti es uno de los directores italianos que mejor ha trabajado la relación entre cine popular, género y ambición autoral. La película combina acción, drama criminal y relato urbano. En los suburbios de Roma, el hijo de un restaurador endeudado se cruza con una joven llegada a la ciudad en busca de su hermana desaparecida; juntos se enfrentan al submundo criminal; IL RAPIMENTO DI ARABELLA/EL SECUESTRO DE ARABELLA, de Carolina Cavalli. Con su segunda película, Carolina Cavalli confirma una de las voces más singulares del cine italiano reciente. Después de Amanda, la directora vuelve a construir un universo donde el humor, la incomodidad y la fragilidad emocional conviven sin explicarse demasiado. Su cine no busca tranquilizar al espectador: lo desplaza apenas unos centímetros de la normalidad, lo suficiente para que aquello que parecía cotidiano empiece a verse extraño; UN ANNO DI SCUOLA/UN AÑO DE ESCUELA, de Laura Samani, inspirada en la novela de Giani Stuparich, trabaja el espacio escolar como un microcosmos social. La escuela no aparece solamente como institución educativa, sino como escenario de deseo, jerarquías, descubrimiento, pertenencia y desigualdad. La adolescencia es aquí un territorio inestable: un momento en el que cada gesto parece menor, pero puede definir una forma de estar en el mundo; PER TE/COSAS QUE NO OLVIDARÉ, de Alessandro Aronadio, está inspirada en la historia de la familia Piccoli, atravesada por una forma rara de Alzheimer precoz que afectó a Paolo Piccoli cuando tenía poco más de cuarenta años. El film pone en el centro la respuesta de su hijo Mattia y de su esposa Michela ante una enfermedad que transforma la vida familiar; BREVE STORIA D'AMORE/BREVE HISTORIA DE AMOR, de Ludovica Rampoldi. Reconocida por su trabajo como guionista, Ludovica Rampoldi debuta en la dirección con una película que piensa el amor desde sus zonas menos prolijas: la infidelidad, la obsesión, el deseo, la ironía y el modo en que las relaciones pueden volverse imprevisibles. La directora señaló que quería una película seria pero no dramática, usando la ironía como herramienta para ir más hondo; TRE CIOTOLE/TRES ADIOSES, de Isabel Coixet. Coixet vuelve a trabajar en lengua italiana con una adaptación de Michela Murgia, una de las intelectuales italianas más influyentes de los últimos años. Tre ciotole parte de un material literario atravesado por la enfermedad, el amor, la conciencia del final y la pregunta por cómo vivir cuando el tiempo se vuelve limitado; TESTA O CROCE?/ CARA O CRUZ?, de Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis. A principios del siglo XX, el Wild West Show de Buffalo Bill llega a Roma para vender a los italianos el mito de la frontera, con rifles de fogueo y espectáculos de vaqueros. Allí, en medio de una legendaria competición de doma entre cowboys y vaqueros italianos, Rosa, la joven esposa del terrateniente local, se enamora de Santino, el vaquero que gana el desafío. Tras el asesinato de su marido, Rosa y Santino huyen juntos, pero la justicia, como siempre, se vende al mejor postor, ofreciendo una gran recompensa por la cabeza de Santino. Con Buffalo Bill pisándoles los talones, Rosa sueña con la América auténtica, no la de los carteles publicitarios. Pero su sueño tendrá que enfrentarse a la realidad. Porque, como en toda buena balada del Oeste, el destino decide. Y a menudo, la verdad permanece oculta.