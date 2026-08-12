Desafío Matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos resuelven

8 + 4 = 12

La expresión queda así: 12² - 7 × 8 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 7 × 8 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

La expresión queda así: 144 - 56 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 56 = 88 |

88 + 27 = (?)

Resultado final: 115

El error común es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este tipo de juego resulta entretenido y útil: ayuda a entrenar la concentración, ordenar pasos y detectar dónde puede aparecer la trampa visual.