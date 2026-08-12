Desafío Matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos resuelven

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 4)² - 7 × 8 + 27.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 4)² - 7 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve la potencia
8 + 4 = 12
La expresión queda así: 12² - 7 × 8 + 27
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 7 × 8 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 8 = 56
La expresión queda así: 144 - 56 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 56 = 88 |
88 + 27 = (?)
El error común es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este tipo de juego resulta entretenido y útil: ayuda a entrenar la concentración, ordenar pasos y detectar dónde puede aparecer la trampa visual.