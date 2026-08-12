En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío Matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos resuelven

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Banner Seguinos en google DESK
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 4)² - 7 × 8 + 27.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

1) Paréntesis

Primero se resuelve la potencia

8 + 4 = 12

La expresión queda así: 12² - 7 × 8 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 7 × 8 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

La expresión queda así: 144 - 56 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 56 = 88 |

88 + 27 = (?)

Resultado final: 115

El error común es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este tipo de juego resulta entretenido y útil: ayuda a entrenar la concentración, ordenar pasos y detectar dónde puede aparecer la trampa visual.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: evitá el gran error que muchos cometen al resolverlo
Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?
Desafío matemático:la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar