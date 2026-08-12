El oficialismo excluyó a los funcionarios del régimen de Inocencia Fiscal y consiguió dictamen en Diputados

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, y el presidente de la Cámara, Martín Menem, celebraron los dictámenes con una foto en redes sociales.

Este equipo esta listo para aprobar la reforma del Banco Central. Vamos a terminar con décadas de decadencia económica.@JMilei@MenemMartin @KarinaMileiOk @LLA_Diputados pic.twitter.com/jgkYDmkL80 — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) August 11, 2026

El proyecto de Inocencia Fiscal II fue avalado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal con 44 firmas (32 de LLA, 1 del MID, 4 del PRO, 2 de la UCR, 1 de Independencia, 2 de Innovación Federal, 1 de PyT, 1 de Provincias Unidas -en disidencia-). La iniciativa establece un régimen diferenciado que excluye a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los últimos cinco años.

La restricción incorporada incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, en los estados nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También quedan incluidos miembros de los Poderes Legislativos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, los concejales municipales y los parlamentarios del Mercosur, jueces del Poder Judicial y del Ministerio Público de todas las jurisdicciones y funcionarios de órganos de control y enjuiciamiento, como defensores del Pueblo y adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.

El dictamen mayoritario incorpora correcciones reclamadas por contadores públicos privados con el fin de ampliar el blindaje jurídico a los contribuyentes cumplidores, reduce la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El texto del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II que con apoyo de los aliados y el gobierno, votarán en Diputados el 26 de agosto:

El texto establece que los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como un canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente.

Sin embargo, no podrán acceder a la presunción de exactitud, a la liberación de fiscalizaciones ni a ningún otro beneficio o inmunidad tributaria previsto por el régimen.

La crítica de Ferraro al alcance del nuevo régimen

Pese al acuerdo alcanzado, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se muestra crítico al Gobierno, cuestionó el dictamen. "EN OTRO MAMARRACHO DE LA LIBERTAD AVANZA, LOS FAMILIARES DE LOS FUNCIONARIOS VAN A PODER DISFRUTAR DE LA INOCENCIA FISCAL", alertó en sus redes sociales sobre el alcance del proyecto.

EN OTRO MAMARRACHO DE LA LIBERTAD AVANZA, LOS FAMILIARES DE LOS FUNCIONARIOS VAN A PODER DISFRUTAR DE LA INOCENCIA FISCAL



El Gobierno y La Libertad Avanza acaban de firmar dictamen para modificar el régimen de “inocencia fiscal”. Si bien excluyeron a funcionarios, legisladores,… — maxi ferraro (@maxiferraro) August 12, 2026

"Si bien excluyeron a funcionarios, legisladores, jueces y otros cargos públicos de sus beneficios.... SE 'OLVIDARON' DE LOS FAMILIARES", apuntó Ferraro y luego agregó que "los funcionarios quedan afuera del régimen pero acceden a los beneficios a través de sus cónyuges".

Luego, al recordar el escándalo en el que se vio envuelto el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento lícito, lanzó: "Durante meses vimos como Adorni quiso blanquear su incremento patrimonial a través de su mujer, incluso ambos se adhirieron al régimen de Inocencia Fiscal. El gobierno tenía la oportunidad de subsanar este mamarracho pero parecen decididos a dejarle la puerta abierta a sus funcionarios para que se laven las manos fiscalmente a través de sus familiares".

"Y hay más, también dejaron afuera las exclusiones a las personas condenadas por delitos contra la administración pública, delitos tributarios, delitos económicos, lavado, estafas y otros delitos vinculados al incumplimiento de obligaciones fiscales. Este régimen de Inocencia Fiscal está lleno de agujeros para los mismos vivos de siempre", completó el legislador.

La reforma de la carta orgánica del Banco Central

A la misma hora, en paralelo, las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados firmaba el dictamen que intentarán votar para darle media sanción el 26 de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados.

Entre sus puntos centrales, el dictamen confirma el objetivo original anunciado por cadena nacional por el presidente Javier Milei: