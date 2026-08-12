PNC de ANSES en agosto 2026: de cuánto es el cobro este mes

¿Cuánto cobran las Madres de 7 hijos o más por la PNC en agosto?

Las madres de siete hijos o más que perciben una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima. Para este grupo, el básico mensual asciende a $419.775,92 netos, por lo que al adicionarse el bono extraordinario de $70.000, accederán a un total de $489.775,92 de bolsillo durante este mes.

A este monto se le integran automáticamente los fondos de la Tarjeta Alimentar en los casos donde la titular tenga menores de hasta 14 años registrados en el núcleo familiar.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en la plataforma oficial?

Los beneficiarios pueden ingresar al aplicativo virtual Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el desglose del pago de agosto. La plataforma detalla las sumas depositadas y las retenciones destinadas a la obra social.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para las PNC en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias para las pensiones no contributivas se procesan durante la primera semana del mes, ordenadas por terminación de documento: