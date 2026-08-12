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PNC de ANSES en agosto 2026: de cuánto es el cobro este mes

La ANSES aprobó las liquidaciones para las prestaciones asistenciales de todo el país. El ajuste del 1,89% modifica los haberes básicos de las PNC y se unifica con el plus extraordinario de $70.000.

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PNC de ANSES en agosto 2026: de cuánto es el cobro este mes. Imagen ilustrativa hecha con IA

PNC de ANSES en agosto 2026: de cuánto es el cobro este mes. Imagen ilustrativa hecha con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) validó las planillas de pago correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC). La actualización se calculó en base al 1,89% fijado por la movilidad previsional mensual, reconfigurando los montos básicos a partir de este ciclo.

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Las autoridades ratificaron la continuidad del bono de asistencia económica de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. Las acreditaciones se realizarán directamente en las cuentas sueldo asignadas para su cobro inmediato.

¿Cuánto se cobra por las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez?

PNC de ANSES en agosto 2026: de cu&aacute;nto es el cobro este mes

PNC de ANSES en agosto 2026: de cuánto es el cobro este mes

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez tendrán un haber básico de $293.843,14 netos a raíz de la actualización del 1,89%. Al sumarse el plus extraordinario de $70.000, el monto final en mano que percibirán los titulares asciende a $363.843,14 netos de bolsillo.

Esta ayuda estatal se deposita sin necesidad de realizar trámites presenciales en las entidades financieras. La unificación de ambos conceptos permite que los beneficiarios dispongan del total desde su fecha de cobro.

¿Cuánto cobran las Madres de 7 hijos o más por la PNC en agosto?

Las madres de siete hijos o más que perciben una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima. Para este grupo, el básico mensual asciende a $419.775,92 netos, por lo que al adicionarse el bono extraordinario de $70.000, accederán a un total de $489.775,92 de bolsillo durante este mes.

A este monto se le integran automáticamente los fondos de la Tarjeta Alimentar en los casos donde la titular tenga menores de hasta 14 años registrados en el núcleo familiar.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en la plataforma oficial?

Los beneficiarios pueden ingresar al aplicativo virtual Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el desglose del pago de agosto. La plataforma detalla las sumas depositadas y las retenciones destinadas a la obra social.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para las PNC en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias para las pensiones no contributivas se procesan durante la primera semana del mes, ordenadas por terminación de documento:

  • DNI terminado en 0 y 1: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2 y 3: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4 y 5: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6 y 7: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8 y 9: viernes 14 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Aprobó liquidaciones para prestaciones asistenciales, con un ajuste del 1,89%.
  • PNC Invalidez y Vejez: Cobrarán $363.843,14 netos (básico + bono de $70.000).
  • Madres de 7 hijos: Percibirán $489.775,92 netos (mínima + bono), más Tarjeta Alimentar si aplica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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