Sorpresivamente Cande Molfese confesó que ya eligió el nombre para su bebé y dio algunas pistas

Pero la actriz no se quedó solamente con esa revelación y decidió compartir con sus seguidores parte del proceso que atravesó antes de llegar al nombre definitivo. Según explicó, tenía varias alternativas que le gustaban especialmente, aunque no todas contaban con la aprobación de su pareja.

“Les voy a compartir la lista de nombres que hice, me encantaban todos, pero algunos a mi novio no le gustaban demasiado”, contó la artista al mostrar algunas de las opciones que había considerado.

En ese listado había nombres tanto para una niña como para un niño. Cande incluso reveló cuáles eran aquellos que más le gustaban personalmente según el sexo del bebé. “A mí me hubiese gustado ponerle, si era mujer, Ania y si era varón, Mikel, pero no es ninguno de esos porque somos dos los que tenemos que decidir y elegimos uno que nos gustó a los dos”, explicó.

Entre las alternativas femeninas que había contemplado figuraban Miranda, Gaia, Alaia, Suri, Vida, Amaia, Ania, Jana y Gala. Se trataba de una selección de nombres que la actriz había armado previamente, aunque finalmente ninguno de ellos fue elegido para su bebé.

Por otro lado, también dio a conocer las posibilidades que había pensado en caso de que fuera un varón. En esa lista aparecían Amaro, Mikel, Río, Andrés, Boris y Jano. Sin embargo, al igual que ocurrió con las opciones femeninas, ninguno de esos nombres terminó siendo el definitivo.

De esta manera, Cande Molfese confirmó que el nombre de su primer hijo ya está decidido y que la elección fue realizada de común acuerdo con su pareja. Si bien la actriz se animó a revelar algunos de los nombres que había considerado durante el proceso, por ahora optó por guardar bajo llave la identidad del nombre finalmente elegido.

Así, mientras transita con emoción los primeros meses de su embarazo, Cande Molfese mantiene el misterio alrededor de uno de los detalles más esperados por sus seguidores: cómo se llamará finalmente su primer bebé.

Cómo fue el anuncio de Cande Molfese en el que contó que espera su primer hijo

Sin duda, Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y este lunes decidió compartir una noticia muy especial al aire de Perros de la Calle, el programa de Urbana Play. La actriz sorprendió por completo a Andy Kusnetzoff y al resto de sus compañeros al revelar que está embarazada y mostrar, además, la imagen de la ecografía.

La artista contó con mucha emoción que llevaba más de tres meses guardando la noticia y explicó que finalmente sintió que ese era el momento indicado para hacerla pública. "Hace más de tres meses", respondió cuando le preguntaron desde cuándo sabía que estaba esperando un bebé.

La revelación generó una inmediata reacción en el estudio. Al escuchar la confirmación, Andy Kusnetzoff y sus compañeros se levantaron de sus lugares para acercarse a Cande Molfese y abrazarla, celebrando junto a ella este importante momento.

Antes de mostrar la ecografía, la actriz había anticipado que se trataba de una imagen muy significativa para ella. "Me preocupé por cosas más insignificantes de la vida y ahora viene un problema más lindo de la vida, ahora viene la foto que a mí realmente me cambió", expresó con emoción.

La sorpresa fue total para el conductor, quien inicialmente no podía creer lo que estaba escuchando. "¿Cómo? ¿Es chiste?", preguntó Andy, completamente desconcertado.

Luego, el propio conductor reconoció que no tenía ninguna información previa. "Me acabo de enterar al aire", admitió entre risas. Por su parte, Cande Molfese dejó en claro que había elegido ese espacio especialmente para compartir la noticia: "Es todo verdad. Para mí el lugar para contarlo era este".

Finalmente, Andy Kusnetzoff celebró la manera en que la actriz logró mantener el secreto y bromeó: "Es espectacular, me encantó (la sorpresa). Le ganaste a Ángel de Brito".