En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Scaloni
Culebrilla
Alerta salud

La dolorosa enfermedad que sufrió Scaloni: por qué se produce y cuáles son los síntomas

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, contó que lo padeció tras el Mundial de Qatar 2022, en una etapa de fuerte desgaste físico y emocional.

Banner Seguinos en google DESK
Herpes zóster: el DT de la Selección Argentina

Herpes zóster: el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, contó que lo padeció tras el Mundial de Qatar 2022, en una etapa de fuerte desgaste físico y emocional.

El herpes zóster, identificado en el saber popular como “culebrilla”, es una enfermedad causada por la reactivación del virus de la varicela-zóster. El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reconoció que atravesó este cuadro poco después de la conquista de la Copa del Mundo 2022.

Leé también Culebrilla: qué es, por qué aparece, cómo se cura y cuándo puede ser peligrosa
El Herpes Zóster, identificado en el saber popular como culebrilla, es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster

“Fue tres meses después del Mundial, cuando el cuerpo se relajó. Ahí empecé a tener secuelas. No siempre cuando se gana es todo perfecto, tiene un precio”, expresó el técnico en una entrevista con Olé, donde agregó: “Llega un momento en que te desbordás. No dejó de ser una situación estresante”.

¿Qué es el herpes zóster y cuáles son los síntomas?

culebrilla-infeccion

El herpes zóster es una infección viral que se produce cuando el virus de la varicela-zóster, responsable de la varicela, permanece latente en el organismo y se reactiva años después.

Esta reaparición suele estar vinculada a una disminución de las defensas del sistema inmunológico, que puede producirse por situaciones de estrés intenso, fatiga prolongada, enfermedades previas o distintos cambios en el organismo.

Además, existen otros factores que aumentan el riesgo de desarrollar herpes zóster. Entre ellos se encuentran el avance de la edad, especialmente a partir de los 50 años, y la presencia de enfermedades inmunosupresoras, como el cáncer o el VIH, que pueden favorecer la reactivación del virus.

El herpes suele comenzar con molestias localizadas antes de que aparezcan las lesiones en la piel. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Dolor, ardor o picazón en una zona específica del cuerpo
  • Aparición de erupciones o ampollas agrupadas
  • Sensibilidad cutánea al tacto
  • Malestar general o cansancio

En muchos casos, las lesiones se distribuyen en forma de “banda” sobre un solo lado del cuerpo.

Cuándo puede ser más riesgoso el herpes zóster

En la mayoría de los casos, el herpes zóster evoluciona favorablemente y se resuelve en pocas semanas. Sin embargo, puede complicarse en personas mayores o con defensas bajas.

Una de las posibles secuelas es el dolor persistente en la zona afectada, incluso después de que desaparecen las lesiones, conocido como neuralgia postherpética.

Cómo se trata el herpes zóster

culebrilla-cuerpo

Actualmente, existen vacunas específicas contra el herpes zóster o culebrilla, como se la conoce a la enfermedad popularmente, que ayudan a reducir significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad y sus complicaciones. Su aplicación está especialmente recomendada para personas mayores de 50 años y para quienes presentan determinadas enfermedades crónicas o condiciones que afectan al sistema inmunológico.

Ante la aparición de los primeros síntomas o si se observa que la erupción se extiende más allá de lo habitual, se recomienda consultar de inmediato con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico oportuno y evitar posibles complicaciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Culebrilla Hacks
Notas relacionadas
Alerta por un brote de varicela: cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio
La categórica definición de Scaloni tras los tres goles de Messi: "Hasta que él quiera va a ser el mejor"
Scaloni ya tiene el equipo contra Argelia: una sorpresa y un debut entre los 11 titulares de la Selección

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar