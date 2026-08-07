El mensaje de la Iglesia ante la marcha por San Cayetano: "La libertad económica no puede ser absoluta"

“San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”, dijo García Cuerva en otra parte de su homilía.

El arzobispo señaló que el argentino es “un pueblo cansado de promesas incumplidas y de dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”. E insistió: “Una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado y poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.

“(Estamos) Mudos cuando ya no gritamos lo que nos duele, cuando pasiva y silenciosamente nos resignamos a que las cosas aumenten: el boleto de transporte público, las tarifas, los alquileres, los alimentos. Mudos cuando no reclamamos pacíficamente que el sueldo no alcanza, y no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer. Atragantados de bronca porque parece que el bienestar económico nunca va a llegar al ciudadano común”, afirmó.

La respuesta de la Casa Rosada

Ante la consulta de A24.com sobre el mensaje que envió el jefe de la Iglesia Católica de Buenos Aires, una alta fuente de la Casa Rosada se limitó a responder: "Es su mirada".

De esta manera desde el Gobierno evitaron polemizar con la cúpula de la Iglesia, mientras comienzan los preparativos para la organización de la visita del Papa León XIV, que estará en Buenos Aires, Luján y Córdoba entre los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre.

Javier Milei junto a su hermana karina Milei y el canciller Pablo Quirno participan de la ceremonia de jura del presidente de Colombia, De la Espriella.

Por su parte, mientras se desarrollaba una multitudinaria marcha de movimientos sociales y sindicales a Liniers y a la Plaza de Mayo, el presidente Javier Milei se encuentra de gira por el exterior. Luego de que este jueves visitara Ecuador para entrevistarse con el presidente Daniel Noboa, este sábado estará presente en Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

García Cuerva celebró la visita que hará el Papa a la Argentina

Luego de que el Vaticano confirmara la visita de León XIV, García Cuerva expresó que la Iglesia celebra "con alegría el próximo viaje en noviembre del Papa León XIV a la Argentina”.

El arzobispo comentó una frase que el Papa León XIV le contó que había “heredado” de Francisco, su antecesor: “Trabajando, nosotros nos hacemos más personas, florece nuestra humanidad, los jóvenes se vuelven adultos”.

Según García Cuerva, “estas palabras nos recuerdan que en el centro de cualquier dinámica laboral no deben situarse ni el capital, ni las leyes del mercado, ni el lucro, sino la persona, la familia y su bien, respecto a los cuales todo lo demás es funcional”.

Kicillof participó de la Misa por San Cayetano y apuntó contra Milei

AXEL KICILLOF LLEGÓ A LA MISA POR SAN CAYETANO

El Vaticano confirmó esta semana que el Papa Leon XIV iniciará una gira latinoamericana que incluirá tres ciudades de Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Foto: Archivo.

Entre los políticos que se refirieron al reclamo de la gente en las calles y de la Iglesia, se mostró el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien al participar de la misa en San Cayetano apuntó directamente a las políticas del gobierno nacional y a Javier Milei.

Kicillof cuestionó este viernes la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada y sostuvo que la iniciativa terminó desdibujándose por los cambios introducidos durante el debate. Además, volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei por la situación económica, denunció el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas frente al Congreso y afirmó que el Gobierno facilita el endeudamiento de las familias.