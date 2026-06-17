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Alerta por un brote de varicela: cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio

El Ministerio de Salud Pública de una provincia argentina informó, a través del último Boletín Epidemiológico, la detección de un brote de varicela en un establecimiento educativo y reforzó las recomendaciones de prevención ante el aumento de casos en la región.

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Salta. El Ministerio de Salud Pública provincial informó

Salta. El Ministerio de Salud Pública provincial informó, a través del Boletín Epidemiológico, la detección de un brote de varicela en una escuela secundaria y reforzó las medidas de prevención.

Un brote de varicela encendió las alertas sanitarias en la provincia de Salta. El Ministerio de Salud Pública confirmó que hasta la semana epidemiológica 21 de 2026 se registraron 137 casos de la enfermedad y detectó un foco de contagio en una escuela secundaria de Apolinario Saravia, donde se notificaron 13 casos entre estudiantes.

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Ante esta situación, las autoridades emitieron recomendaciones para establecimientos educativos y equipos de salud, además de reforzar el control de los esquemas de vacunación.

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster. Aunque suele presentarse de forma leve en la infancia, puede provocar complicaciones en adolescentes, adultos, embarazadas y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Cómo se contagia la varicela

varicela-contagio

La transmisión ocurre principalmente de persona a persona a través de:

  • Gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar.
  • Contacto directo con el líquido de las ampollas o lesiones en la piel.
  • Contacto cercano y prolongado con una persona infectada.

Una de las características de la enfermedad es que la persona puede contagiar incluso antes de que aparezca la erupción cutánea. Generalmente, el período de contagio comienza entre uno y dos días antes de la aparición de las lesiones y se extiende hasta que todas las ampollas forman costras.

Cuáles son los síntomas de la varicela

varicela

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 21 días después del contagio. Los más frecuentes son:

  • Fiebre.
  • Cansancio o malestar general.
  • Dolor de cabeza.
  • Pérdida del apetito.
  • Aparición de manchas rojas en la piel que luego se transforman en pequeñas ampollas con líquido.
  • Picazón intensa.

La erupción suele comenzar en la cara, el cuero cabelludo o el tronco y posteriormente extenderse al resto del cuerpo.

Cuándo consultar al médico

Se recomienda buscar atención médica si:

  • La fiebre es alta o persiste durante varios días.
  • Aparecen dificultades para respirar.
  • Las lesiones presentan signos de infección, como pus o enrojecimiento intenso.
  • La persona afectada es un bebé, una embarazada o tiene las defensas bajas.
  • Se observan síntomas neurológicos como somnolencia excesiva o confusión.

Cómo prevenir la varicela: la importancia de la vacunación

La vacunación es la principal herramienta para prevenir la varicela. La vacuna contra la enfermedad forma parte del Calendario Nacional de Vacunación en Argentina y es la forma más efectiva de reducir tanto el riesgo de contagio como la aparición de complicaciones.

Las autoridades sanitarias recomiendan verificar que niños y adolescentes tengan las dosis correspondientes según la edad y completar los esquemas de vacunación pendientes.

Además de la inmunización, los especialistas señalan una serie de medidas básicas para evitar la transmisión del virus:

  • Evitar el contacto con personas infectadas.
  • No asistir a clases, trabajo o reuniones mientras exista riesgo de contagio.
  • Cubrirse al toser o estornudar.
  • Lavarse las manos con frecuencia.
  • No compartir objetos de uso personal.

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