Alerta por un brote de varicela: cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio

Gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar.

que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Contacto directo con el líquido de las ampollas o lesiones en la piel.

con el líquido de las ampollas o lesiones en la piel. Contacto cercano y prolongado con una persona infectada.

Una de las características de la enfermedad es que la persona puede contagiar incluso antes de que aparezca la erupción cutánea. Generalmente, el período de contagio comienza entre uno y dos días antes de la aparición de las lesiones y se extiende hasta que todas las ampollas forman costras.

Cuáles son los síntomas de la varicela

varicela

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 21 días después del contagio. Los más frecuentes son:

Fiebre .

. Cansancio o malestar general.

o malestar general. Dolor de cabeza .

. Pérdida del apetito .

. Aparición de manchas rojas en la piel que luego se transforman en pequeñas ampollas con líquido .

que luego se transforman en pequeñas . Picazón intensa.

La erupción suele comenzar en la cara, el cuero cabelludo o el tronco y posteriormente extenderse al resto del cuerpo.

Cuándo consultar al médico

Se recomienda buscar atención médica si:

La fiebre es alta o persiste durante varios días.

o persiste durante varios días. Aparecen dificultades para respirar .

. Las lesiones presentan signos de infección, como pus o enrojecimiento intenso.

o enrojecimiento intenso. La persona afectada es un bebé , una embarazada o tiene las defensas bajas .

, una o tiene las . Se observan síntomas neurológicos como somnolencia excesiva o confusión.

Cómo prevenir la varicela: la importancia de la vacunación

La vacunación es la principal herramienta para prevenir la varicela. La vacuna contra la enfermedad forma parte del Calendario Nacional de Vacunación en Argentina y es la forma más efectiva de reducir tanto el riesgo de contagio como la aparición de complicaciones.

Las autoridades sanitarias recomiendan verificar que niños y adolescentes tengan las dosis correspondientes según la edad y completar los esquemas de vacunación pendientes.

Además de la inmunización, los especialistas señalan una serie de medidas básicas para evitar la transmisión del virus: