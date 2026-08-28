La drástica e íntima decisión de Andrea Rincón antes de casarse

“Lo pude perdonar mucho. Y creo que él también a mí”, reconoció Andrea, quien aseguró que esta versión de su vínculo es completamente diferente a la que conocieron años atrás.

La pareja primero pasará por el Registro Civil el 19 de noviembre, una fecha especialmente significativa para Rincón porque coincide con el día en que una amiga le habló de Dios y con el cumpleaños de su abuela.

Pero la celebración más importante llegará en 2027. La actriz contó que planea realizar la ceremonia religiosa y la fiesta el 7 de marzo, si finalmente consiguen concretar esa fecha.

“Siempre soñé con el casamiento. Es un gran anhelo. Formar una familia es mi sueño. Y creo que él es el adecuado para hacerlo”, expresó.

Sin embargo, hubo una revelación que llamó especialmente la atención. Andrea decidió mantener el celibato hasta el matrimonio como parte del camino espiritual que comenzó a transitar y de la nueva forma en la que quiere vivir su relación.

“Cuando volvimos con Mauricio le dije que esta vez yo quería que las cosas salieran bien y que deseaba que nos guardáramos hasta el matrimonio. ‘¡Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien!’, me dijo. Así es que así seguimos”, relató.

Y fue todavía más contundente al explicar su decisión: “Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales”.

Según explicó, para ella se trata de una elección vinculada directamente con su fe y con el agradecimiento por la transformación que asegura haber experimentado en los últimos años.

“Como una obediencia. Como una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó. También para bendecir el matrimonio”, sostuvo.

La actriz contó además que tomó la misma postura durante el período en el que estuvo separada de Corrado. “Cuando yo me separé de él, a los hombres que conocí también les planteé lo mismo y no pasó absolutamente nada”, recordó.

Para Rincón, esta decisión forma parte de un proceso mucho más profundo. La actriz habló abiertamente de los momentos difíciles que atravesó, incluyendo problemas de adicciones y situaciones de extrema vulnerabilidad.

“Cuando hice las cosas mal en mi vida me fue muy mal. Fui una persona muy infeliz. Estaba en un infierno”, afirmó.

Con el tiempo, asegura haber podido transformar aquellas experiencias en aprendizaje y comenzar una etapa completamente distinta.

“Me pasó de dormir en una plaza y yo decía: ‘No voy a salir de acá’, y hoy tengo mi casa. Después de todas las cosas horribles que me pasaron pude hacer cosas maravillosas”, recordó.

En ese cambio tuvo un papel importante su acercamiento a la fe cristiana. Andrea explicó que no siente que simplemente haya adoptado una religión, sino que comenzó a construir una nueva manera de vivir.

“Yo no practico una religión. Yo practico un modo de vida nuevo. Y estoy feliz con cómo estoy ahora”, afirmó.

La relación con Corrado también atraviesa un proceso de reconstrucción. Ambos realizan coaching de pareja para mejorar su comunicación y trabajar sobre heridas personales.

“A él le costaba mucho. Nadie va a venir entero. Yo también estoy sanando”, explicó Andrea.

La actriz recordó que, después de la separación, ambos tuvieron otras parejas, pero nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro. Hasta que volvieron a encontrarse.

“Nos separamos y él se puso un local en la esquina de mi trabajo para poder verme. Insistió. Hasta que un día nos cruzamos, nos abrazamos y lloramos juntos. Y ahora nos vamos a casar”, relató emocionada.

Actualmente, Rincón asegura estar atravesando una etapa de mayor tranquilidad y confianza. Después de años en los que el miedo condicionó sus vínculos, siente que pudo dejar atrás parte de esa historia.

“Siento que Dios nos hizo encontrarnos, porque desde que estamos juntos los dos evolucionamos mucho”, expresó.

Y cerró con una frase que resume el momento que atraviesa: “En paz, aprendí a querer, a quererme y a confiar”.