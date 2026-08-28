¿Vive de Lali Espósito? Su hermana Anita respondió a la polémica en medio del escándalo familiar de Tini

“A Lali le va bárbaro y todos lo celebramos y viviremos de las mieles que eso nos pueda dar, pero cada uno hace la suya”, expresó la hermana de la artista, dejando en claro que cada integrante de la familia mantiene sus propias actividades y decisiones.

Durante la charla con sus compañeros de streming, Anita también cuestionó una idea que, según explicó, suele aparecer automáticamente cuando una persona tiene un familiar famoso. “La gente asume de que porque uno tiene un familiar conocido- no voy a hablar de mi, en mi caso particular, creo que es así en líneas generales- la gente asume al toque de que todos somos millonarios y que todos vivimos de eso y que todos laburamos de eso. Y aparte que es obligación del que tiene dinero, mantener al resto”, señaló.

A partir de esa reflexión, la hermana de Lali marcó una diferencia entre recibir una ayuda ocasional de un familiar y depender económicamente de esa persona. Para ella, ambas situaciones no significan lo mismo.

“Porque una cosa es que me puedan tirar un centro, que me puedan hacer un regalo, que me regalen otras posibilidades... eso es una cosa y otra cosa es que yo asuma que porque esa persona tiene mucho dinero, yo tengo que tirarme a chanta y no hacer nada”, sostuvo Anita Espósito.

Finalmente, la joven volvió sobre la manera en la que su familia atravesó el crecimiento profesional de Lali Espósito y explicó que la independencia de cada integrante siempre estuvo presente. “La verdad que siento que en la constitución de mi propia familia eso fue como siempre: ‘Bueno, a Lali le va bárbaro y todos lo celebramos y viviremos de las mieles que eso nos pueda dar, pero cada uno hace la suya’”, concluyó.

Cuál fue la cruda revelación de Anita, la hermana de Lali Espósito, sobre sus citas

A fines de junio, Anita Espósito brindó una entrevista en la que habló con mucha sinceridad sobre su vínculo con su cuerpo y las dificultades que atravesó al sentirse condicionada por los estándares de belleza impuestos socialmente.

La conductora de Luzu TV y hermana de Lali Espósito recordó situaciones de su pasado en las que intentaba ocultar su apariencia y evitar llamar la atención. Incluso contó que llegó a restringirse a la hora de comer para causar una determinada impresión en una cita.

Durante la charla con María Laura Santillán para Infobae, Anita se refirió especialmente a lo que significaba para ella su cabello y cómo eso también influyó en la manera en que se mostraba ante los demás. "Odiaba a mi pelo. Muchas situaciones podían dejarme afuera de cosas. No era socialmente aceptada por esto o por lo otro: por ser negra, ser gorda, por no ser hegemónica y usar un pelo así con todo eso encima era llamar la atención", explicó.

En ese sentido, recordó que durante aquella etapa sentía la necesidad de modificar su aspecto para intentar encajar: "Yo quería pasar desapercibida y había que plancharse el pelo y lo hacíamos. En otro momento había cosas que nosotras no teníamos tanto la libertad de hacer".

Luego, Anita Espósito profundizó sobre las estrategias que utilizaba para disimular su cuerpo y contó una situación que refleja cuánto la afectaban esos mandatos. "Me vestía de negro para que no se note el peso, de las que iba a una cita y no comía por las dudas así piensa que soy fit", relató.

Con el paso del tiempo, la conductora aseguró que pudo modificar la mirada que tenía sobre sí misma y comprender que aquella versión de ella también había sido fundamental para atravesar determinadas experiencias. "Estaba muy enojada con mi yo gordita y después entendí que ella era la que me estaba salvando de todas las batallas", reconoció.

Además, reflexionó sobre cómo esas ideas terminan incorporándose y condicionando la propia percepción. "Uno se asume como te dicen que sos. Y después te das cuenta y decís: para, yo no era esto solo, soy un montón de otras cosas, pero primero un poco te comes el verso".

Finalmente, Anita se mostró emocionada al recordar lo vivido y concluyó: "Me emociona hablar de eso que sentimos quienes quedamos excluidos en algún momento por algún motivo, no importa cuál, lo que me genera la emoción es haberme creído eso".