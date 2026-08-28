Milei y ANSES confirmaron lo que todos los JUBILADOS estaban esperando: bono, aumento y más

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en septiembre de 2026

El nuevo valor establecido para la jubilación mínima en septiembre de 2026 será de $428.591,22.

Ese importe corresponde al haber previsional antes de incorporar el refuerzo extraordinario. Para los beneficiarios que reúnen las condiciones para recibir el bono completo, se agregan otros $70.000.

Por lo tanto, la cuenta para un jubilado que cobra la mínima queda de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.591,22.

Bono extraordinario: $70.000.

Total mensual: $498.591,22.

De esta manera, quienes reciben el haber mínimo y acceden al refuerzo completo quedan muy cerca de los $500.000 mensuales.

El incremento se suma a las actualizaciones que ANSES viene aplicando sobre los haberes previsionales bajo el mecanismo de movilidad vigente, que determina ajustes periódicos para las jubilaciones y pensiones.

Para los adultos mayores que dependen principalmente de su jubilación, la modificación del haber representa un dato central a la hora de calcular el dinero disponible durante el mes.

ANSES: cómo se actualizan las jubilaciones y pensiones

La evolución de los haberes previsionales está vinculada al mecanismo de movilidad establecido para las prestaciones de ANSES.

El sistema contempla actualizaciones periódicas que buscan acompañar la evolución de los precios. De esta manera, el valor de las jubilaciones se modifica de manera regular y no permanece congelado durante largos períodos.

En septiembre, esa actualización vuelve a impactar sobre la jubilación mínima, pero también sobre otros beneficios previsionales cuyos valores se determinan a partir de la misma referencia.

Por eso, el dato de $428.591,22 no solamente interesa a quienes cobran la jubilación mínima. También sirve como referencia para pensionados y otros titulares de prestaciones que reciben montos vinculados con el haber previsional.

Sin embargo, el importe que finalmente recibe cada persona puede ser diferente, debido a que el recibo de haberes puede incluir descuentos, adicionales u otros conceptos.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario de $70.000 funciona como un refuerzo para los beneficiarios que se encuentran dentro de los niveles de ingresos previsionales contemplados por la medida.

Entre los principales grupos alcanzados se encuentran quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

En términos generales, el refuerzo puede alcanzar a:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de pensiones no contributivas .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Personas con haberes superiores a la mínima que se encuentren dentro de los parámetros establecidos para recibir un refuerzo.

No todos los beneficiarios reciben necesariamente los mismos importes. En determinadas situaciones, quienes tienen haberes superiores al mínimo pueden acceder a un bono proporcional, calculado de acuerdo con el monto que perciben.

Por eso, la cifra de $498.591,22 corresponde específicamente al caso de un beneficiario que cobra la jubilación mínima y recibe el bono completo de $70.000.

Jubilados ANSES: cuánto queda el ingreso con el refuerzo

La continuidad del bono tiene un efecto directo sobre el ingreso final de quienes reciben la prestación mínima.

Sin el refuerzo, el haber correspondiente a septiembre será de $428.591,22. Al incorporar los $70.000 adicionales, el monto asciende a $498.591,22.

La diferencia entre ambas cifras resulta importante para los beneficiarios que cuentan con la jubilación como una de sus principales fuentes de ingresos.

El bono, además, debe analizarse por separado del aumento previsional. Se trata de conceptos diferentes: por un lado está la actualización del haber y, por otro, el refuerzo extraordinario dispuesto para determinados beneficiarios.

Esto significa que el aumento de la jubilación mínima no debe confundirse con los $70.000 adicionales.

El resultado final para un jubilado que reúna las condiciones para cobrar ambos conceptos es la suma de los dos importes.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para septiembre de 2026 se distribuye, como ocurre habitualmente, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario y el tipo de prestación.

Las fechas específicas deben ser consultadas en el cronograma oficial que publique el organismo previsional.

La terminación del documento es uno de los principales datos que utiliza ANSES para establecer cuándo corresponde el depósito. Por ese motivo, dos jubilados que cobran el mismo monto pueden tener distintas fechas de acreditación.

Además, los calendarios suelen diferenciar entre quienes perciben haberes mínimos y aquellos que cobran jubilaciones superiores.

Una vez que ANSES oficializa las fechas, cada beneficiario puede consultar el día correspondiente a través de los canales oficiales del organismo.

Qué pasa con quienes cobran más que la jubilación mínima

El aumento de septiembre no está limitado exclusivamente a quienes reciben el haber mínimo.

Las prestaciones previsionales que se encuentran por encima de ese valor también reciben la actualización correspondiente, aunque el monto final dependerá del haber individual de cada persona.

En el caso del bono, la situación es diferente. El refuerzo de $70.000 no necesariamente se entrega completo a todos los jubilados, ya que existen límites y condiciones vinculados con el nivel del haber.

Para determinados beneficiarios con ingresos superiores a la mínima, el organismo puede establecer un refuerzo proporcional destinado a completar un determinado nivel de ingresos.

Por esta razón, no resulta correcto multiplicar automáticamente los $70.000 por todos los jubilados y pensionados.

El dato de referencia de $498.591,22 corresponde a quienes reciben la mínima y acceden al bono completo.

Pensiones no contributivas y PUAM: cómo impacta la actualización

La actualización también repercute sobre otras prestaciones que administra ANSES.

Entre ellas se encuentran las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos valores se encuentran vinculados con el esquema previsional vigente.

En cada caso, el monto que finalmente percibe el beneficiario depende de las reglas específicas de la prestación.

Por eso, aunque el aumento previsional genere modificaciones generales, no todas las personas recibirán exactamente $428.591,22, ya que ese importe corresponde al haber mínimo jubilatorio.

La situación individual puede verificarse en el recibo de haberes correspondiente al mes.

Cómo consultar cuánto cobrás en septiembre desde Mi ANSES

Una de las formas más sencillas de conocer el monto exacto que recibirá cada beneficiario consiste en ingresar a Mi ANSES.

Desde la plataforma es posible consultar información relacionada con la prestación, el monto acreditado y los diferentes conceptos que pueden aparecer en el recibo.

Esto permite verificar no solamente el haber mensual, sino también la existencia de bonificaciones, refuerzos, descuentos u otros conceptos que modifiquen el importe final.

La consulta resulta particularmente útil cuando el beneficiario espera cobrar un monto determinado y quiere comprobar si el bono fue incorporado.

Para realizar una verificación precisa, es recomendable revisar el recibo correspondiente a septiembre una vez que se encuentre disponible.

El dato clave para los jubilados en septiembre

Con la actualización prevista para septiembre de 2026, la referencia central para los beneficiarios será la nueva jubilación mínima de $428.591,22.

A ese importe, los beneficiarios que reúnan las condiciones correspondientes podrán sumar el bono extraordinario de $70.000.

El resultado será un ingreso de $498.591,22 para quienes cobren la mínima y reciban el refuerzo completo.

La cifra representa el nuevo piso de referencia para millones de jubilados y pensionados que siguen de cerca cada actualización mensual de ANSES.

Al mismo tiempo, el calendario de pagos continuará organizado según la terminación del DNI y el tipo de prestación, mientras que cada persona podrá verificar su situación particular mediante el recibo de haberes.

En definitiva, septiembre llegará con un nuevo aumento para las jubilaciones, pero el monto final que recibirá cada beneficiario dependerá de su prestación y de los conceptos que figuren en su liquidación.

Para evitar confusiones, es importante diferenciar el haber mínimo de $428.591,22 del refuerzo extraordinario de $70.000. Solamente quienes cumplan las condiciones previstas para percibir el bono completo llegarán a los $498.591,22.

Así, los jubilados deberán consultar su información individual en ANSES para conocer con precisión cuánto dinero será depositado durante septiembre y qué conceptos forman parte de la liquidación.