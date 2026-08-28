"Toy Story 5" llega al streaming: cuándo se estrena y en qué plataforma se podrá ver la película

Esta nueva aventura reúne a los icónicos personajes, presenta una nueva generación de juguetes y lleva el próximo capítulo de Toy Story a los hogares. Con más de 2.000 millones de horas reproducidas en todo el mundo, Toy Story es la franquicia cinematográfica más vista en Disney+. Toy Story 5 se suma a la colección de la saga en la plataforma, donde los fans pueden disfrutar de toda la franquicia ganadora del premio Oscar®.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins, p.g.a.y Jessica Choi, p.g.a., y con guion de Stanton y Harris a partir de una historia de Stanton.