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"Toy Story 5" llega al streaming: cuándo se estrena y en qué plataforma se podrá ver la película

Esta nueva aventura de Toy Story reúne a los icónicos personajes y está por llegar al streaming. En qué plataforma se estrena la película y cuándo se podrá ver.

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Toy Story 5 llega al streaming: cuándo se estrena y en qué plataforma se podrá ver la película. (Foto: Gentileza Disney)

"Toy Story 5" llega al streaming: cuándo se estrena y en qué plataforma se podrá ver la película. (Foto: Gentileza Disney)

Toy Story 5, el éxito mundial de Disney y Pixar llega exclusivamente a Disney+ el 23 de septiembre. Las familias podrán disfrutar desde casa del divertido y entrañable regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo en una nueva aventura.

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Además, ya se encuentra disponible en Disney+, Spotify y Apple Music un nuevo video musical, con imágenes de Toy Story 5, de la versión en piano de “I Knew It, I Knew You”, la canción original de Taylor Swift, artista ganadora de 14 premios GRAMMY®. El exitoso sencillo, que alcanzó el número uno y batió récords, es interpretado por Taylor Swift y fue escrito y producido por Swift junto a Jack Antonoff.

Desde su estreno en cines en junio, Toy Story 5 se consolidó como uno de los mayores éxitos del año al recaudar más de USD 1.100 millones en la taquilla mundial. En América Latina, superó los USD 200 millones de recaudación en taquilla y los 42 millones de espectadores que ya la vieron en cines. El fenómeno fue acompañado por una gran recepción tanto del público como de la crítica: la película obtuvo las certificaciones Certified Fresh™ y Verified Hot de Rotten Tomatoes® y una calificación A de CinemaScore®.

Esta nueva aventura reúne a los icónicos personajes, presenta una nueva generación de juguetes y lleva el próximo capítulo de Toy Story a los hogares. Con más de 2.000 millones de horas reproducidas en todo el mundo, Toy Story es la franquicia cinematográfica más vista en Disney+. Toy Story 5 se suma a la colección de la saga en la plataforma, donde los fans pueden disfrutar de toda la franquicia ganadora del premio Oscar®.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins, p.g.a.y Jessica Choi, p.g.a., y con guion de Stanton y Harris a partir de una historia de Stanton.

En pocas palabras

  • Estreno en Disney+: La película Toy Story 5 estará disponible en Disney+ a partir del 23 de septiembre.
  • Éxito mundial: El film superó los USD 1.100 millones en taquilla global desde su estreno en cines.
  • Novedad musical: Se lanzó un nuevo video musical de la canción “I Knew It, I Knew You” de Taylor Swift.
Resumen generado por Thinkindot AI
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