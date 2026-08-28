La MEJOR noticia para JUBILADOS y PENSIONADOS fue confirmada por Milei y Pettovello

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en septiembre de 2026

La actualización de septiembre representa una nueva modificación de los ingresos previsionales. El aumento aplicado será del 2,1%, porcentaje que impactará sobre los distintos haberes alcanzados por la movilidad previsional.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima pasarán a percibir un haber mensual de $428.633,20, antes de sumar el refuerzo extraordinario.

A ese monto se adicionará el bono de $70.000, por lo que el ingreso bruto total llegará a $498.633,20 para quienes reciban el importe completo del complemento.

El dato es especialmente relevante para los jubilados que se encuentran en los niveles más bajos del sistema previsional, ya que el bono representa una parte significativa del ingreso mensual.

La acreditación será automática, por lo que los beneficiarios alcanzados no tendrán que inscribirse ni iniciar un trámite ante ANSES para recibir el refuerzo.

El organismo previsional depositará el dinero siguiendo el calendario habitual de pagos, de acuerdo con la terminación del número de documento de cada titular.

Jubilación mínima ANSES: cuánto se cobra con el bono de $70.000

El principal cambio que deberán tener en cuenta los jubilados que cobran el haber mínimo está relacionado con la combinación del aumento y el refuerzo.

El cálculo para septiembre queda de la siguiente manera:

Haber mínimo actualizado: $428.633,20.

Bono extraordinario: $70.000.

Total bruto: $498.633,20.

Por lo tanto, un jubilado que reúna las condiciones para cobrar el refuerzo completo recibirá un monto bruto cercano a los $500.000 durante septiembre.

Es importante diferenciar entre el monto bruto y el dinero que finalmente queda disponible. El importe depositado puede ser inferior debido a los descuentos correspondientes a la cobertura de salud u otros conceptos contemplados por la normativa.

Por ese motivo, el monto que cada persona vea acreditado en su cuenta bancaria puede no coincidir exactamente con el total bruto informado.

La continuidad del bono también resulta clave para los beneficiarios que dependen principalmente de la prestación previsional para afrontar gastos cotidianos, como alimentos, medicamentos, servicios y transporte.

ANSES mantiene el bono extraordinario de $70.000 para septiembre

Una de las noticias centrales para los jubilados es la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000.

El complemento se suma al haber mensual y busca mejorar los ingresos de quienes se encuentran en los segmentos inferiores de la escala previsional.

Para los titulares que cobran la jubilación mínima, el esquema contempla el pago completo de los $70.000.

En cambio, aquellos beneficiarios que perciben un haber superior pueden recibir un monto diferente. En estos casos, el refuerzo se calcula bajo un mecanismo proporcional destinado a establecer un límite máximo para el ingreso final.

Esto significa que no todos los jubilados recibirán necesariamente $70.000 adicionales.

La diferencia depende del monto de la prestación que perciba cada beneficiario y de las condiciones establecidas para acceder al complemento.

¿Quiénes cobran el bono de ANSES en septiembre de 2026?

El refuerzo económico no está destinado exclusivamente a quienes cobran jubilaciones ordinarias. El esquema contempla a diferentes grupos dentro del sistema previsional nacional.

Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de pensiones graciables otorgadas por el Estado nacional.

En todos los casos, la acreditación se realizará junto con el pago habitual de la prestación.

Esto implica que no será necesario presentar una solicitud específica para cobrar el bono, siempre que la persona cumpla con las condiciones previstas para recibirlo.

Los beneficiarios podrán consultar posteriormente el detalle de la liquidación para comprobar qué conceptos fueron incluidos en el depósito correspondiente a septiembre.

Jubilados ANSES: quiénes pueden cobrar un bono proporcional

El mecanismo previsto para los beneficiarios que cobran por encima de la mínima presenta una particularidad.

El refuerzo extraordinario tiene un tope y, por ese motivo, el monto adicional disminuye para determinados haberes superiores a la jubilación mínima.

La lógica del sistema busca evitar que una persona que ya percibe un haber más elevado reciba el mismo complemento completo que alguien ubicado en el nivel mínimo.

Así, determinados jubilados pueden recibir un bono proporcional, calculado de manera que su ingreso final alcance el límite establecido.

Por esta razón, para conocer cuánto cobrará exactamente cada persona será necesario observar el haber previsional correspondiente y la liquidación individual.

La cifra anunciada para la jubilación mínima funciona como referencia, pero no significa que todos los beneficiarios del sistema recibirán exactamente el mismo importe.

¿Cuánto queda la jubilación máxima de ANSES en septiembre?

Además del aumento aplicado sobre la jubilación mínima, ANSES también actualizó el valor correspondiente al haber máximo del sistema previsional.

Con el incremento de septiembre, la jubilación máxima alcanzará los $2.884.296 brutos.

Se trata del monto máximo de referencia antes de aplicar los descuentos o retenciones que puedan corresponder en cada caso.

Al igual que sucede con la jubilación mínima, el dinero que finalmente ingrese a la cuenta bancaria puede ser diferente del monto bruto debido a las deducciones establecidas por la normativa.

La actualización de la jubilación máxima forma parte del mismo proceso de modificación de los haberes previsionales que se aplicará durante septiembre.

Aumento de ANSES en septiembre: cómo impacta en los haberes

El incremento del 2,1% será uno de los principales componentes de la liquidación de septiembre.

La movilidad previsional tiene como objetivo actualizar periódicamente los haberes frente a la evolución de los precios y otros indicadores establecidos por el régimen vigente.

En el caso de los jubilados que reciben el haber mínimo, el aumento se verá reflejado directamente en el nuevo monto de $428.633,20.

Pero el impacto no se limita a quienes cobran la mínima. Los distintos niveles de prestaciones también tendrán su correspondiente actualización.

A partir de allí, el monto definitivo que recibirá cada beneficiario dependerá de su haber individual, de la existencia o no del bono y de los descuentos que correspondan.

El bono y el aumento son conceptos diferentes: el primero funciona como un refuerzo extraordinario, mientras que el segundo modifica el valor del haber previsional.

Esta diferencia es importante porque el bono no debe interpretarse como un incremento permanente de la jubilación.

¿El bono de $70.000 requiere hacer un trámite?

Una de las principales dudas que pueden surgir entre los jubilados está relacionada con la necesidad de realizar gestiones ante ANSES.

De acuerdo con el esquema anunciado, el pago del refuerzo será automático para quienes estén alcanzados.

Por lo tanto, los beneficiarios no deberán completar formularios, anotarse en un registro ni solicitar el bono por separado.

El dinero será incorporado a la liquidación mensual correspondiente.

De todos modos, es recomendable que cada titular revise su información previsional y controle la liquidación una vez realizado el depósito. Esto permite verificar tanto el haber actualizado como los adicionales y descuentos aplicados.

También resulta importante prestar atención a eventuales cambios en los datos bancarios registrados ante el organismo previsional, ya que el depósito se efectúa mediante los canales habituales.

ANSES septiembre 2026: qué deben tener en cuenta los jubilados

Con el nuevo esquema, los jubilados deberán distinguir tres elementos principales al momento de calcular cuánto dinero recibirán.

El primero es el haber previsional actualizado, que incorpora el aumento del 2,1%.

El segundo corresponde al bono extraordinario, que puede alcanzar los $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima y reducirse proporcionalmente en otros casos.

El tercero está relacionado con los descuentos y retenciones, que pueden modificar el importe bruto hasta llegar al monto neto que efectivamente se acredita.

Para un beneficiario de la mínima que reciba el refuerzo completo, la cuenta de referencia será:

$428.633,20 de jubilación + $70.000 de bono = $498.633,20 brutos.

Ese valor constituye el monto bruto y no necesariamente coincide con el dinero final disponible.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo se acreditan las jubilaciones

El depósito de los haberes previsionales se organiza de acuerdo con el calendario oficial establecido por ANSES.

Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se distribuyen según la terminación del DNI y el monto de la prestación.

Por eso, no todos los jubilados recibirán el dinero el mismo día.

Los titulares deberán consultar el cronograma correspondiente a septiembre para conocer la fecha exacta de acreditación de su prestación.

El pago incluirá, cuando corresponda, tanto el haber actualizado como el bono extraordinario.

La distribución escalonada permite organizar el pago de las prestaciones y determinar cuándo estará disponible el dinero para cada beneficiario.

Qué monto recibirán finalmente los jubilados en septiembre

El dato central para quienes cobran la jubilación mínima es que el haber se ubicará en $428.633,20 y podrá llegar a $498.633,20 brutos al sumar el bono de $70.000.

En paralelo, la jubilación máxima quedará establecida en $2.884.296 brutos.

Entre ambos extremos se encuentra una amplia cantidad de beneficiarios con diferentes montos de prestación.

Por eso, para determinar el ingreso exacto de cada jubilado será necesario tener en cuenta su haber individual y verificar si corresponde el refuerzo completo o un complemento proporcional.

La medida representa una nueva actualización de los ingresos previsionales para septiembre y mantiene vigente el mecanismo de asistencia extraordinaria para los sectores alcanzados.

En definitiva, septiembre llegará con una nueva suba para jubilados y pensionados y con la continuidad del bono de $70.000, dos elementos que definirán la liquidación previsional del próximo mes.

La recomendación para los beneficiarios es revisar la liquidación individual una vez acreditado el pago y controlar que figuren correctamente el haber actualizado, el refuerzo correspondiente y los descuentos aplicables.