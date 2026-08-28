Astrología y salud holística: cómo enraizar la energía este fin de semana del 28 al 30 de agosto

Para liberar esta carga, los terapeutas corporales aconsejan realizar durante el fin de semana ejercicios de elongación suave de la musculatura anterior y posterior del cuello, acompañados de vocalizaciones graves y respiraciones completas. Asimismo, la práctica de caminatas descalzo sobre el césped o la tierra húmeda facilita la descarga de la electricidad estática del organismo, reduciendo los marcadores sistémicos de inflamación.

En el área de la nutrición biológica, la regencia taurina requiere transicionar hacia una alimentación rica en alimentos de raíz y de fácil digestión, como calabazas, boniatos, vegetales cocidos y cereales integrales. Evitar las bebidas excesivamente heladas protegerá el fuego digestivo y garantizará la nutrición de los tejidos.

Dedicar el cierre de agosto a relajar el área cervical y conectar con la quietud de la tierra proporcionará un reseteo neurovegetativo profundo, preparando al cuerpo para encarar el inicio de septiembre con vigor, firmeza y absoluto equilibrio metabólico.

Caminar descalzo sobre la tierra y estirar la musculatura del cuello tonificará el sistema nervioso y la tiroides. Foto: Astrología.

Cuatro prácticas de enraizamiento para el fin de semana

Práctica de Grounding: Camina descalzo sobre el pasto o la tierra durante 20 minutos al día para descargar la tensión electromagnética.

Elongación cervical: Realizá inclinaciones laterales de cabeza de manera pausada para estirar los músculos trapecios y esternocleidomastoideos.

Cuidado vocal y de garganta: Mantené la zona del cuello abrigada ante corrientes de aire y consumí infusiones tibias con miel y jengibre.

Nutrición de raíz: Incorporá hortalizas cocidas y sopas cremosas para nutrir el organismo sin sobrecargar la digestión.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se acumula tanta rigidez en el cuello bajo la influencia de Tauro?

Porque Tauro rige la zona cervical y la firmeza física, haciendo que las preocupaciones por la seguridad y el esfuerzo acumulado se somaticen en los hombros y la garganta.

¿Qué ejercicio es recomendado para liberar la garganta antes de dormir?

Hacer gárgaras con agua tibia y una pizca de sal marina, seguido de suaves automasajes circulares con aceite de sésamo en la base del cuello.