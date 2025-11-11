La dura confesión de Romina Uhrig sobre su consumo problemático: "hice cosas que estuvieron mal"

Mientras tanto, sus hijas quedaban al cuidado de su padre. “ Mis nenas en ese caso iban con el padre el fin de que le tocaba con su papá”, contó con sinceridad.

La pregunta que marcó la charla fue: “¿Quién te ayudó para darte cuenta y salir adelante?”. Y, su respuesta fue inmediata: “ Una de mis hijas. Lo primero. Después soy muy creyente, y también me tocó un muy buen especialista, un psicólogo y un psiquiatra. Estuve medicada también”.

Romina no esquivó detalles sobre su salud mental y reconoció que sufrió ataques de pánico producto de sus acciones: “Estuve con ataques de pánico porque estuve haciendo cosas que claramente no estaban bien”.

“Ahora no. Nunca más. Fueron unos meses, pero nunca más. No quiero volver a pasar por eso”, dijo negando que siga en consumo problemático, afirmó que gracias a la ayuda profesional supo parar a tiempo.