La dura confesión de Romina Uhrig sobre su consumo problemático: "hice cosas que estuvieron mal"

Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano y también conocida por su paso por la política, conmovió al público al hablar sin filtros sobre una de las etapas más duras de su vida.

A sus 31 años, la ex participante reconoció haber atravesado meses oscuros marcados por el consumo, la desesperación y los ataques de pánico.

Estuve en un momento muy mal de mi vida. Hice cosas que estuvieron muy pero muy mal y, gracias a Dios, me di cuenta. Fue un momento cortito de mi vida, pero me destrozó”, comenzó Romina, con la voz entrecortada.

Según relató, durante ese tiempo esperaba los fines de semana para salir y desconectarse, pero lo que parecía diversión se transformó en un ciclo de angustia: “Esperaba el fin de semana para olvidarme de todo… y al otro día estaba mal, muy mal, esperando que llegue el otro fin de semana”.

Mientras tanto, sus hijas quedaban al cuidado de su padre. “ Mis nenas en ese caso iban con el padre el fin de que le tocaba con su papá”, contó con sinceridad.

La pregunta que marcó la charla fue: “¿Quién te ayudó para darte cuenta y salir adelante?”. Y, su respuesta fue inmediata: “ Una de mis hijas. Lo primero. Después soy muy creyente, y también me tocó un muy buen especialista, un psicólogo y un psiquiatra. Estuve medicada también”.

Romina no esquivó detalles sobre su salud mental y reconoció que sufrió ataques de pánico producto de sus acciones:Estuve con ataques de pánico porque estuve haciendo cosas que claramente no estaban bien”.

Ahora no. Nunca más. Fueron unos meses, pero nunca más. No quiero volver a pasar por eso”, dijo negando que siga en consumo problemático, afirmó que gracias a la ayuda profesional supo parar a tiempo.

