Llego Johnny Depp en secreto a la Argentina: ¿Se juntará con Mauro Icardi?

La presencia de Depp causó furor: el miércoles 12 será declarado Visitante Ilustre de La Plata por el intendente Julio Alak y dará una masterclass junto a Verónica Lozano como moderadora. Luego, se proyectará su película en una gala exclusiva donde se esperan figuras del espectáculo argentino.

Por su parte, Icardi planea pasar varios días en Buenos Aires antes de regresar a Turquía. Según trascendió, la China Suárez permanecería alojada en la misma casa.

La novela no termina: dos mundos se cruzan —el de la farándula local y el de Hollywood— en una historia que tiene de todo: amor, celos, deuda, cine y un toque de venganza.