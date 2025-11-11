Llego Johnny Depp en secreto a la Argentina: ¿Se juntará con Mauro Icardi?

Mauro Icardi volvió al país acompañado de la China Suárez, en medio de su interminable guerra con Wanda Nara, y las redes estallaron.
Coincidencia explosiva: Johnny Depp llegó a Buenos Aires y crecen los rumores sobre una reunión con Mauro Icardi. Enterate.
El futbolista, que regresó con el objetivo de reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella, una revinculación que se hará por orden judicial y las pasará a buscar hoy por el colegio. Pero la historia dio un giro inesperado: Wanda no está de acuerdo con el reencuentro porque él “es deudor de alimentos” y que “no cumple con la manutención de las nenas”.
Mientras tanto, en un giro de película, Johnny Depp también aterrizó en la Argentina. El actor llegó para presentar su nueva película Modigliani y brindar una masterclass en La Plata, pero el detalle que todos notaron fue otro: Icardi lleva meses comparándose con Depp en redes sociales, asegurando que él también es víctima de una “difamación pública”, al igual que el actor en su batalla con Amber Heard.
Icardi hizo posteos con fotos del protagonista de Piratas del Caribe y esto generó revuelo de inmediato: sugirió que él también lucharía hasta el final para limpiar su nombre y demostrar su inocencia, usando frases y compartiendo imágenes del actor como forma de defender su versión de los hechos en las redes sociales. Entonces, se comenzó a especular con una posible reunión entre el futbolista y el actor, aprovechando su estadía en el país. Aunque no hay nada confirmado, las coincidencias temporales encendieron todas las alarmas.
La presencia de Depp causó furor: el miércoles 12 será declarado Visitante Ilustre de La Plata por el intendente Julio Alak y dará una masterclass junto a Verónica Lozano como moderadora. Luego, se proyectará su película en una gala exclusiva donde se esperan figuras del espectáculo argentino.
Por su parte, Icardi planea pasar varios días en Buenos Aires antes de regresar a Turquía. Según trascendió, la China Suárez permanecería alojada en la misma casa.
La novela no termina: dos mundos se cruzan —el de la farándula local y el de Hollywood— en una historia que tiene de todo: amor, celos, deuda, cine y un toque de venganza.