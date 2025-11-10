En vivo Radio La Red
¿Es despectivvo? Se supo cómo llama Maxi López a la China Suárez

El insólito apodo con el que Maxi López se refiere a la China Suárez. Enterate.

¿Es despectivvo? Se supo cómo llama Maxi López a la China Suárez

Nadie lo esperaba, pero en una entrevista Maxi López dejó a todos con la boca abierta al hablar sobre la China Suárez, actual pareja del ex de su ex, Mauro Icardi, y protagonista de una de las historias más mediáticas de los últimos años junto a Wanda Nara.

Mientras el exfutbolista disfruta de una buena relación con Wanda, con quien incluso comparte pantalla en MasterChef, sus palabras sobre la actriz hicieron estallar las redes sociales.

Durante la charla, López fue consultado sobre el escandaloso triángulo que durante años enfrentó a Wanda Nara con la China Suárez. Con un tono relajado pero filoso, el exjugador soltó una frase que dejó helados a todos: “la asiática.”

El comentario fue tan inesperado como contundente una indirecta cargada de ironía hacia la actriz, con quien su exesposa mantiene una relación marcada por el escándalo. Nati Jota, que conducía la entrevista, no dejó pasar el comentario y le preguntó con picardía: “¿La conocés? ¿Hablás de ella muy seguido?”

López, visiblemente incómodo, evitó entrar en detalles: “no voy hablar de eso.”

Vale recordar que Wanda y la China mantienen una relación tensa desde 2021, cuando salió a la luz el escándalo que involucró a Mauro Icardi y sigue hasta estos días, ya que Wanda acusa a la China de no colaborar para que su ex Mauro Icardi tenga un reencuentro con sus hijas pequeñas. Incluso, Wanda la señala como una entrometida en este vínculo.

La China hoy llegó al país junto a sus hijos y el futbolista, quien intentará ver a sus dos hijas menores por medio de peticiones a la Justicia.

