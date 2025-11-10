¿Es despectivvo? Se supo cómo llama Maxi López a la China Suárez

López, visiblemente incómodo, evitó entrar en detalles: “no voy hablar de eso.”

Vale recordar que Wanda y la China mantienen una relación tensa desde 2021, cuando salió a la luz el escándalo que involucró a Mauro Icardi y sigue hasta estos días, ya que Wanda acusa a la China de no colaborar para que su ex Mauro Icardi tenga un reencuentro con sus hijas pequeñas. Incluso, Wanda la señala como una entrometida en este vínculo.

La China hoy llegó al país junto a sus hijos y el futbolista, quien intentará ver a sus dos hijas menores por medio de peticiones a la Justicia.