El método que revoluciona el Quini 6 y promete hacerte millonario

Lo que recomiendan es lo sogiente: Ingresá a la web oficial del Quini 6 y revisá los últimos 20 sorteos. Anotá los números que no se repitieron más de dos veces. Formá una combinación equilibrada: tres números bajos (1–22) y tres altos (23–45). Sumá todos los números y asegurate de que el total no supere los 150 puntos. Jugá esa combinación tres sorteos seguidos sin cambiarla.

Aunque muchos se muestran escépticos, algunos analistas de juegos de azar reconocen que el método tiene cierto sustento matemático. “La estadística puede mejorar tus chances, pero no garantiza el éxito”, explican desde el Instituto Provincial de Lotería.

Aun así, las redes se llenaron de historias que parecen milagrosas: personas que, después de años de jugar sin suerte, acertaron cinco o seis números aplicando esta técnica.

Desde Lotería Nacional advirtieron que, si bien el método no infringe ninguna regla, no existe forma garantizada de ganar. Recomiendan jugar con responsabilidad y sin dejarse llevar por las tendencias virales.