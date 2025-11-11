En medio del escándalo familiar de Marcelo Tinelli, José María Listorti confesó cuál su real vínculo con el conductor
Con Marcelo Tinelli envuelto en un escándalo que parece no aquietarse, José María Listorti salió a hablar, fue tajante al definir su relación con el conductor y reveló si realmente es su mano derecha.
Con el debut de Moria Casán en las mañanas de El Trece de la mano de La mañana con Moria, la icónica diva se metió de lleno en el escándalo familiar y financiero de Marcelo Tinelli, y J osé María Listorti fue una de las figuras del entorno del famoso conductor con las que abordó el tema.
Lo cierto es que entre risas y recuerdos de sus muchos años trabajando en la pantalla chica de la mano del histórico conductor de VideoMatch, el locutor confió cómo fue que surgió aquella versión que lo apuntaba como "el número dos" del popular presentador televisivo.
“Eso nació de una cámara oculta”, explicó José María y detalló: “Fue en 2002, cuando Marcelo se había enojado con Telefe y el programa no salió al aire. En ese momento hicimos una cámara para VideoMatch donde yo lo reemplazaba. En el remate, yo me enojaba y decía: ‘Esto soy yo, el dos de Tinelli. Después de Tinelli vengo yo’. A él le causaba mucha gracia y empezamos a joder con eso, y quedó”.
Claro que inmediatamente aclaró que en ningún momento se tomó al pie de la letra aquella frase, si bien con el paso de los años se convirtió en parte del folklore televisivo. “A mí me chupaba un huevo, porque yo sabía perfectamente que no era el dos, era todo para el afuera. Nunca me interesaron los títulos”, señaló espontáneo.
Fue allí que durante la charla, Moria hizo hincapié en que Listori siempre correcto y de bajo perfil al recordar sus épocas en la troupe de Tinelli. “Nunca una actitud babosa ni fuera de lugar, siempre un caballero”, destacó al tiempo que Graciela Alfano -invitada al programa de Casán- coincidió con la conductora: “Siempre fue un tipo correcto, muy querido en el medio”.
Por otro lado, José María Listorti se refirió a la excelente relación que actualmente mantiene con el hombre de Bolívar, más allá del paso del tiempo y de las diferencias que pudo haber entre ellos en el pasado. “Marcelo no fue ni a mi casamiento ni a mi cumpleaños de 50, pero eso no cambia el cariño. Yo hago hincapié en la gente que vino, no en la que no pudo estar. Yo lo invité a ambas cosas, pero bueno para mí en un casamiento es lo mismo Marcelo Tinelli que cualquier otro amigo”, explicó sicero.
Asimismo, con su habitual humor y sin enojo alguno, Listorti se mostró agradecido con Marcelo Tinelli por los años de trabajo que le dio, donde hizo gran parte de su carrera que lo llevó a ser quien es hoy en día, defendió a su amigo pero dejó volvió a dejar en claro que nunca creyó que fuese "el número dos" de él.
Qué dijo Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli en plena interna familiar
En medio del clima de tensión que rodea a Marcelo Tinelli y a su entorno familiar, Guillermina Valdés rompió el silencio este lunes en Intrusos (América TV) y habló, con cautela, sobre la delicada situación que involucra al conductor.
“Trato de preservar a Lolo. Estoy tratando de mantenerme aislada del tema. Ojalá pase pronto todo, son dinámicas vinculares, es todo más complejo, no es matemático”, comenzó diciendo la modelo, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de su hijo menor.
Con tono sereno, reafirmó su postura de no entrar en polémicas: “Yo espero que esté bien porque es el papá de Lolo”.
A lo largo de la entrevista, Guillermina fue enfática en su decisión de mantenerse al margen del conflicto mediático: “No quiero opinar, discúlpame, yo siempre tengo buena onda, vengo a hacer mi trabajo, soy mamá de Lolo, lo estoy cuidando y ojalá esto pase pronto porque no es lindo para nadie”.
Consultada sobre los recientes comentarios que Cande Tinelli publicó en redes —que muchos interpretaron como una indirecta dirigida tanto a ella como a Paula Robles—, Valdés evitó responder con polémica: “Lo tomo como todos los palitos que he recibido en mi vida, no voy a responder”.
Finalmente, la empresaria aclaró los rumores sobre un supuesto conflicto económico con su expareja y fue tajante al respecto: “Nunca tuve división de bienes con Marcelo, compramos un departamento entre los dos y ya está. No hubo división, fue un departamento que compramos juntos porque tenemos un hijo en común. Pertenece al ámbito privado y ojalá pase todo pronto”.
Con sus declaraciones, Guillermina dejó en claro que no busca sumar más tensión a la interna del clan Tinelli. Su mensaje, aunque breve, fue contundente: proteger a su hijo y mantener la calma frente a un escenario mediático cargado de especulaciones.