En medio del escándalo familiar de Marcelo Tinelli, José María Listorti confesó cuál su real vínculo con el conductor

Fue allí que durante la charla, Moria hizo hincapié en que Listori siempre correcto y de bajo perfil al recordar sus épocas en la troupe de Tinelli. “Nunca una actitud babosa ni fuera de lugar, siempre un caballero”, destacó al tiempo que Graciela Alfano -invitada al programa de Casán- coincidió con la conductora: “Siempre fue un tipo correcto, muy querido en el medio”.

Por otro lado, José María Listorti se refirió a la excelente relación que actualmente mantiene con el hombre de Bolívar, más allá del paso del tiempo y de las diferencias que pudo haber entre ellos en el pasado. “Marcelo no fue ni a mi casamiento ni a mi cumpleaños de 50, pero eso no cambia el cariño. Yo hago hincapié en la gente que vino, no en la que no pudo estar. Yo lo invité a ambas cosas, pero bueno para mí en un casamiento es lo mismo Marcelo Tinelli que cualquier otro amigo”, explicó sicero.

Asimismo, con su habitual humor y sin enojo alguno, Listorti se mostró agradecido con Marcelo Tinelli por los años de trabajo que le dio, donde hizo gran parte de su carrera que lo llevó a ser quien es hoy en día, defendió a su amigo pero dejó volvió a dejar en claro que nunca creyó que fuese "el número dos" de él.

José María Listorti - Nunca me sentí el 2 de Tinelli - captura La mañana de Moria

Qué dijo Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli en plena interna familiar

En medio del clima de tensión que rodea a Marcelo Tinelli y a su entorno familiar, Guillermina Valdés rompió el silencio este lunes en Intrusos (América TV) y habló, con cautela, sobre la delicada situación que involucra al conductor.

“Trato de preservar a Lolo. Estoy tratando de mantenerme aislada del tema. Ojalá pase pronto todo, son dinámicas vinculares, es todo más complejo, no es matemático”, comenzó diciendo la modelo, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de su hijo menor.

Con tono sereno, reafirmó su postura de no entrar en polémicas: “Yo espero que esté bien porque es el papá de Lolo”.

A lo largo de la entrevista, Guillermina fue enfática en su decisión de mantenerse al margen del conflicto mediático: “No quiero opinar, discúlpame, yo siempre tengo buena onda, vengo a hacer mi trabajo, soy mamá de Lolo, lo estoy cuidando y ojalá esto pase pronto porque no es lindo para nadie”.

Consultada sobre los recientes comentarios que Cande Tinelli publicó en redes —que muchos interpretaron como una indirecta dirigida tanto a ella como a Paula Robles—, Valdés evitó responder con polémica: “Lo tomo como todos los palitos que he recibido en mi vida, no voy a responder”.

Finalmente, la empresaria aclaró los rumores sobre un supuesto conflicto económico con su expareja y fue tajante al respecto: “Nunca tuve división de bienes con Marcelo, compramos un departamento entre los dos y ya está. No hubo división, fue un departamento que compramos juntos porque tenemos un hijo en común. Pertenece al ámbito privado y ojalá pase todo pronto”.

Con sus declaraciones, Guillermina dejó en claro que no busca sumar más tensión a la interna del clan Tinelli. Su mensaje, aunque breve, fue contundente: proteger a su hijo y mantener la calma frente a un escenario mediático cargado de especulaciones.