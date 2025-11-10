Falleció Laureano Pérez, de 25 años, en la "ruta de la muerte"

Pero lo más estremecedor es que este accidente ocurrió menos de 24 horas después de otra muerte sobre la misma ruta: un hombre de 77 años perdió la vida el sábado por la tarde tras un choque frontal.

Los vecinos lo resumen con una frase que duele: “La Ruta 143 ya es una trampa mortal”. Con esta nueva tragedia, San Rafael suma otra jornada negra y vuelve a quedar en el centro de la escena por su alarmante seguidilla de muertes viales.