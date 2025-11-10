Falleció Laureano Pérez, de 25 años, en la "ruta de la muerte"

No da respiro la Ruta 143, la temida traza del sur mendocino que volvió a teñirse de sangre. En menos de un día, dos personas murieron en distintos accidentes, y la zona quedó conmocionada.
En la madrugada del domingo, Laureano Pérez, de solo 25 años, perdió la vida tras volcar de forma brutal el Ford Ka que manejaba a la altura del kilómetro 457, en Villa Atuel. Según las primeras pericias, el joven había salido de un salón de eventos y, por motivos que se investigan, perdió el control del auto, que terminó con las cuatro ruedas apuntando al cielo.
El impacto fue devastador. Laureano murió en el acto y su cuerpo fue rescatado entre los hierros retorcidos. A su lado viajaban una mujer de 22 años y dos adolescentes de 17, que resultaron con politraumatismos y permanecen internadas en el Hospital Schestakow, bajo observación.
La tragedia sacudió a todo San Rafael. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 26, Policía Científica y Vial de General Alvear, que investigan las causas del violento siniestro.
Pero lo más estremecedor es que este accidente ocurrió menos de 24 horas después de otra muerte sobre la misma ruta: un hombre de 77 años perdió la vida el sábado por la tarde tras un choque frontal.
Los vecinos lo resumen con una frase que duele: “La Ruta 143 ya es una trampa mortal”. Con esta nueva tragedia, San Rafael suma otra jornada negra y vuelve a quedar en el centro de la escena por su alarmante seguidilla de muertes viales.