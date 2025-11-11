En vivo Radio La Red
Se viene el verano: cómo limpiar correctamente el filtro del aire acondicionado

Con la llegada de los primeros días de calor, los especialistas recomiendan revisar y limpiar los filtros del aire acondicionado antes del verano.

Limpiar el filtro del aire acondicionado es una tarea sencilla.

Falta poco más de un mes para la llegada del verano, pero ya comenzaron a experimentarse los primeros días de calor en distintas regiones del país. En este contexto, los técnicos aconsejan limpiar los aires acondicionados con tiempo para asegurar un funcionamiento eficiente y evitar problemas cuando las temperaturas sean más elevadas.

Un mantenimiento adecuado permite optimizar el rendimiento y reducir el consumo de energía. Los filtros cumplen un papel fundamental: si están cargados de polvo, la capacidad de enfriamiento puede disminuir hasta un 10%. Esto obliga a bajar el termostato para alcanzar la misma temperatura ambiente, lo que se traduce en un gasto eléctrico mayor.

Los filtros, que suelen estar fabricados con materiales sintéticos como el nylon, retienen el polvo y las partículas suspendidas en el aire. Si se tapan, pueden generar sobrecarga del motor, recalentamiento o incluso pérdidas de agua por goteo. Por eso, una limpieza periódica ayuda no solo a mantener el aire más puro, sino también a prolongar la vida útil del equipo.

Cómo limpiar correctamente el filtro del aire acondicionado

Aunque cada fabricante detalla el procedimiento en su manual o en su sitio web, hay una serie de pasos básicos que pueden seguirse para limpiar los filtros de manera sencilla y segura:

  • Desenchufar el equipo. asegurarse de que no esté recibiendo electricidad antes de manipularlo.

  • Abrir la tapa frontal. allí se encuentran los filtros, que pueden retirarse presionando suavemente hacia afuera.

  • Lavar los filtros con agua tibia. si la suciedad es persistente, se puede usar un jabón neutro y un paño de microfibra. No se recomienda el uso de cepillos duros ni productos abrasivos.

  • Dejar secar completamente. una vez limpios y secos, volver a colocarlos en su lugar. Si el filtro está muy deteriorado o percudido, lo mejor es reemplazarlo por uno nuevo. Esto se consigue en ferreterías o tiendas especializadas.

Si después de realizar la limpieza el equipo no enfría correctamente, pueden existir otras causas. En instalaciones antiguas o con varios años de uso, es posible que haya una pérdida de gas refrigerante. También conviene revisar el ventilador interior, ya que la acumulación de polvo, especialmente en ambientes donde se fuma, puede afectar la capacidad de enfriamiento.

Realizar la limpieza con anticipación evita imprevistos durante los días más calurosos y contribuye a que el aire acondicionado funcione con mayor eficiencia durante toda la temporada de verano.

