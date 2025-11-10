El extraño episodio que sufrió el abuelo de Brenda y Morena, víctimas del triple crimen de Florencio Varela

“Si no fuera por el cordón alto, el auto entraba en mi casa”, relató Antonio.

El vehículo pasó incluso frente a los agentes que custodian la vivienda, pero nadie intervino. “No sabíamos si era un accidente o una amenaza. Salimos y el tipo no quería bajar el vidrio, todo estaba oscuro. La policía miraba y no hacía nada”, recordó.

“Si estás desganado para ser policía, buscate otro trabajo”

Con una mezcla de indignación y resignación, Antonio criticó la falta de reacción de los custodios: “Les dije, flaco, si estás desganado para trabajar de policía, buscate otro lado. Nosotros no elegimos vivir así. Nos pusieron bajo vigilancia porque lo que pasó fue tremendo. Pero no sirve si no actúan cuando pasa algo”.

El hombre, que se mostró sereno pero visiblemente cansado, describió la vida diaria de su familia como una rutina de miedo. “Un día tiraron unas bolsas desde arriba, casi matan a mi señora. Otro día vino un pibe en situación de calle con un cuchillo a amenazarnos. Y ahora esto. Ya no sabemos si fue casualidad o si nos quieren amedrentar”, confesó.

El dolor imposible de cicatrizar

triple-crimen-en-florencio-varela

“Esta herida no va a cerrar nunca”, dijo Antonio, con la voz quebrada. Sus nietas, Brenda y Morena, fueron asesinadas brutalmente junto a una amiga, Lara, en un episodio que la justicia investiga como un triple crimen narco. Las jóvenes, de entre 20 y 25 años, fueron encontradas con signos de tortura y ejecuciones en una vivienda de Florencio Varela, un caso que estremeció por su violencia y por las conexiones con el narcotráfico y la trata.

“Nosotros estamos soportando algo que no se lo deseo a nadie. Te podés cortar y cicatriza, pero esto… esto no. Es una herida para toda la vida”, expresó.

Una investigación que avanza con sombras

Según confirmó el abuelo, ya hay ocho o nueve detenidos, todos vinculados con el crimen. “Aparentemente son los que las mataron, pero faltan los que mandaron. Los que dieron la orden”, aseguró.

Antonio contó que la familia confía en el trabajo del fiscal y en el equipo de abogados encabezado por Fernando Burlando y Diego Storto, quienes asumieron el caso ad honorem. “Nosotros no les pagamos un mango, y sin embargo trabajan sin parar. Estoy conforme con ellos. Pero todavía falta gente detenida. Falta que se sepa quién mandó a matar a las chicas”, señaló.

El fiscal, según relató, le prometió personalmente que no descansará hasta descubrir toda la verdad: “Me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo tengo hijos, tengo familia. Lo que les hicieron no es digno de una persona de bien. No voy a parar hasta saber quién lo hizo’”.

Antonio, abuelo de Brenda y Morena: “No hay que crucificar a nadie”

Antonio también se refirió con dolor a las versiones que circularon sobre las vidas de sus nietas. Algunas hipótesis sostienen que las jóvenes habrían estado involucradas con un grupo narco y que el crimen podría estar vinculado a una disputa por drogas.

“Se degrada mucho a la mujer cuando vende su cuerpo. Pero cada uno con su vida hace lo que puede. Yo no estoy de acuerdo con lo que hacían mis nietas, pero tampoco las voy a juzgar. No tenían marido, eran chicas, con una hija que mantener. Eran buenas pibas, pero el mundo en el que vivían era muy difícil”, reflexionó.

Con tono pausado, agregó: “No podemos crucificar a una piba por buscar sobrevivir. Hoy todo es más duro, y cuando uno sale a la calle no sabe con quién se cruza. Los chicos se hacen grandes muy rápido, se creen invencibles. Y después pasan estas cosas”.

El fuero federal y la disputa judicial

Allanamiento casa Florencio Varela chicas desaparecidas

La causa pasó al fuero federal, una decisión que generó diferencias entre los familiares de las víctimas. Algunos, como los parientes de Lara, se oponen al cambio.

Antonio, en cambio, respalda la medida: “Nosotros confiamos en la Justicia. Si el fiscal lo pidió, por algo es. Yo no entiendo por qué otros no quieren que pase al fuero federal. ¿Qué están queriendo tapar?”.

El fiscal busca determinar si el crimen fue una ejecución ordenada por una organización criminal, lo que justificaría la competencia federal. Las pericias continúan y las pruebas apuntan a un entramado de narcotráfico local con conexiones políticas.

A pesar del dolor, Antonio asegura que su familia no busca revancha: “Queremos Justicia, nada más. No odio a nadie. Pero lo que le hicieron a las chicas no puede quedar impune. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, y menos de esa manera”.

“Esto no fue un hecho aislado. Fue un mensaje. Y hasta que no se sepa quién lo mandó, nadie va a estar tranquilo”, afirmó.