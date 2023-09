La enseñanza de 34 segundos de Pablo Motos sobre la "preocupación" que conmueve

"La preocupación nunca cura nada, pero te roba la vida, así es que yo creo que ya que estamos aquí y que no sabemos por qué ni para qué, lo más inteligente que se puede hacer en la vida es tomarse todo menos en serio, abandonar la necesidad de impresionar a los demás, no huir de nada, sobre todo de ti mismo y disfrutar de la experiencia de la vida. Incluso en las desgracias, no hay día, sea el que sea, que no merezca ser vivido."