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Video escalofriante del momento que atropellaron en vivo a una movilera y a su camarógrafo mientras cubrían un accidente

Horror en plena transmisión: una camioneta perdió el control y atropelló a una periodista y su camarógrafo. Mira el video.

Video escalofriante del momento que atropellaron en vivo a una movilera y a su camarógrafo mientras cubrían un accidente

Lo que parecía ser una cobertura periodística más bajo la lluvia terminó en una escena de extrema tensión que quedó registrada por las cámaras. Una periodista y su camarógrafo fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo desde una transitada avenida de Monterrey, México, donde cubrían las consecuencias de un fuerte temporal y un importante deslave.

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La periodista Alma de la Rosa y su compañero camarógrafo, Cristo Morales, se encontraban trabajando en el lugar para mostrar los destrozos y las complicaciones que había provocado el temporal. Mientras realizaban el móvil, una camioneta perdió el control y terminó embistiéndolos.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales por la violencia del impacto. En cuestión de segundos, la cobertura cambió por completo y el equipo de noticias quedó en medio de un accidente que obligó a interrumpir la transmisión.

Alma se encontraba con el micrófono en la mano mientras relataba las dificultades que atravesaba el tránsito debido al barro acumulado sobre la calzada. Detrás de ella se encontraban trabajadores de Protección Civil que ya intervenían en la zona por el derrumbe.

Fue entonces cuando una camioneta perdió estabilidad y realizó un giro descontrolado. El vehículo avanzó hacia el sector donde se encontraban los periodistas y terminó impactando contra ellos.

El golpe provocó que la transmisión se cortara abruptamente y ambos trabajadores de prensa quedaran tendidos en el lugar.

Los integrantes de Protección Civil que estaban trabajando a pocos metros reaccionaron inmediatamente y les brindaron los primeros auxilios. Luego, Alma de la Rosa y Cristo Morales fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para ser evaluados por las lesiones sufridas.

Según la información difundida sobre el episodio, ambos periodistas se encuentran fuera de peligro.

Mientras tanto, el conductor de la camioneta, un joven de 19 años, quedó demorado por las autoridades. La investigación busca establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si el impacto estuvo relacionado exclusivamente con las condiciones de la calzada, afectada por la lluvia y el barro, o si existió algún otro factor.

En pocas palabras

  • Periodistas atropellados: Una movilera y su camarógrafo fueron embestidos en vivo en Monterrey, México.
  • Cobertura de emergencia: Cubrían las consecuencias de un temporal y un deslave cuando una camioneta los impactó.
  • Estado de salud: Ambos periodistas resultaron heridos pero se encuentran fuera de peligro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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