Video escalofriante del momento que atropellaron en vivo a una movilera y a su camarógrafo mientras cubrían un accidente

Fue entonces cuando una camioneta perdió estabilidad y realizó un giro descontrolado. El vehículo avanzó hacia el sector donde se encontraban los periodistas y terminó impactando contra ellos.

El golpe provocó que la transmisión se cortara abruptamente y ambos trabajadores de prensa quedaran tendidos en el lugar.

Los integrantes de Protección Civil que estaban trabajando a pocos metros reaccionaron inmediatamente y les brindaron los primeros auxilios. Luego, Alma de la Rosa y Cristo Morales fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para ser evaluados por las lesiones sufridas.

Según la información difundida sobre el episodio, ambos periodistas se encuentran fuera de peligro.

Mientras tanto, el conductor de la camioneta, un joven de 19 años, quedó demorado por las autoridades. La investigación busca establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si el impacto estuvo relacionado exclusivamente con las condiciones de la calzada, afectada por la lluvia y el barro, o si existió algún otro factor.