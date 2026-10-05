Consternación por la muerte de Tadeo Ledesma de 10 días de vida

Un choque que involucró a tres vehículos

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el accidente tuvo como protagonistas a tres vehículos: una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

Por motivos que todavía no fueron establecidos de manera definitiva, la EcoSport habría colisionado contra los otros dos vehículos. El impacto generó una situación de extrema tensión en el lugar y obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a las personas involucradas.

Entre quienes viajaban en el Volkswagen UP se encontraba Yasmín Jaimon, de 24 años, junto con sus dos hijos. La familia quedó directamente afectada por la colisión.

En el vehículo se encontraban la niña de 3 años y Tadeo, de apenas 10 días, quienes debieron ser trasladados al Hospital de Niños de La Plata debido a la gravedad de las lesiones.

La muerte del recién nacido convirtió el episodio en un accidente fatal, mientras continúa la investigación destinada a reconstruir los segundos previos al impacto.

El bebé fue trasladado al Hospital de Niños de La Plata

Después del choque, los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar el estado de cada una de las personas involucradas.

Entre los heridos se encontraban los dos menores que viajaban en el Volkswagen UP. Debido a su corta edad y a las lesiones que presentaban, Tadeo y su hermana fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata.

El bebé, que había nacido hacía solamente diez días, permaneció bajo asistencia médica. Sin embargo, su estado no permitió una evolución favorable y finalmente falleció como consecuencia de las heridas provocadas por el accidente.

La noticia generó conmoción debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Mientras tanto, los investigadores deberán establecer con precisión cuál fue la mecánica de la colisión y qué responsabilidad tuvo cada uno de los conductores involucrados.

El conductor de la EcoSport quedó imputado

La Ford EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Después del accidente, el hombre quedó demorado y posteriormente fue imputado en el marco de la investigación judicial.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo”, una figura que contempla aquellos casos en los que una persona provoca la muerte de otra sin intención, como consecuencia de una conducta imprudente, negligente o contraria a las normas de tránsito.

La imputación no implica por sí misma una determinación definitiva de responsabilidad. Será la investigación judicial la que deberá establecer qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias concretas del choque y si existió una conducta atribuible al conductor.

Para avanzar en ese sentido, las autoridades cuentan, entre otros elementos, con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales.

Ese material puede resultar clave para reconstruir la trayectoria de los vehículos, determinar la secuencia de los impactos y establecer las condiciones en las que se produjo la colisión.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente

El hecho ocurrió en una zona que cuenta con cámaras de seguridad municipales. Las imágenes quedaron incorporadas a la investigación y podrían aportar información relevante para esclarecer el episodio.

En este tipo de accidentes, los registros audiovisuales pueden ser determinantes para establecer cuestiones como la dirección en la que circulaban los vehículos, la velocidad aproximada, la maniobra previa al impacto y la secuencia exacta de los choques.

Sin embargo, serán los investigadores y peritos quienes deberán analizar el material para determinar qué información concreta puede extraerse de las imágenes.

También se deberán incorporar otros elementos de prueba, como las declaraciones de testigos, los informes realizados por los agentes que intervinieron en el lugar y las pericias correspondientes sobre los vehículos.

La reconstrucción de la mecánica será fundamental para determinar si el choque pudo haberse evitado y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del recién nacido.

Tensión y disturbios después del choque

La tragedia no terminó con la intervención de los servicios de emergencia. Después del accidente se produjo una concentración de personas en el lugar, lo que generó momentos de tensión.

Según el informe policial, los efectivos que acudieron al operativo tuvieron que resguardar al conductor de la Ford EcoSport debido al tumulto que se había generado alrededor del vehículo y de la zona del accidente.

La situación posteriormente se agravó. De acuerdo con la información incorporada al reporte policial, algunas personas comenzaron a arrojar elementos contra los móviles de la fuerza de seguridad.

Como consecuencia de estos incidentes, varios vehículos policiales sufrieron daños.

Los efectivos debieron intervenir para controlar la situación y evitar que el conflicto derivara en un enfrentamiento de mayores dimensiones.

La escena estuvo marcada entonces por dos situaciones paralelas: por un lado, el trabajo de asistencia a las víctimas del accidente y, por otro, el operativo destinado a mantener el orden y proteger al conductor involucrado.

La investigación quedó en manos de la Justicia de La Plata

Tras conocerse la muerte de Tadeo Ledesma, la causa pasó a tener una especial relevancia dentro de la investigación judicial.

El expediente quedó bajo la intervención de la UFI N.º 10 de La Plata, que deberá avanzar con las distintas medidas destinadas a establecer cómo ocurrió el accidente.

La fiscalía tendrá que determinar, entre otras cuestiones, la mecánica de la colisión, las responsabilidades de los conductores y las condiciones en las que se produjo el impacto.

También serán importantes las pericias sobre los vehículos involucrados, especialmente para conocer si presentaban algún desperfecto mecánico que pudiera haber influido en el accidente.

A esto se suman las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes presenciaron el episodio.

En los próximos días, la investigación podría incorporar nuevos elementos que permitan precisar cómo se produjo el choque y qué ocurrió durante los instantes previos a la colisión.

Una familia quedó en el centro de una tragedia inesperada

El accidente tuvo como consecuencia más grave la muerte de Tadeo, un bebé que tenía solamente 10 días de vida.

El pequeño viajaba junto a su madre y su hermana de 3 años cuando se produjo el choque. La niña también resultó herida y fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata para recibir atención médica.

La investigación continúa mientras la familia atraviesa las consecuencias de una tragedia que ocurrió en cuestión de segundos.

El caso vuelve a poner en primer plano las consecuencias que pueden tener los accidentes de tránsito y la importancia de establecer, mediante pruebas y pericias, qué circunstancias provocaron cada colisión.

Por el momento, la Justicia mantiene abierta la causa bajo la carátula de homicidio culposo y deberá determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al conductor imputado.

Mientras continúan las pericias y el análisis de las imágenes registradas por las cámaras municipales, el expediente busca reconstruir la secuencia completa del accidente ocurrido en Punta Lara.

La muerte de Tadeo, ocurrida apenas diez días después de su nacimiento, es el desenlace más doloroso de un choque que también dejó otros heridos y provocó momentos de tensión en el lugar.