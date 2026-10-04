Milei arranca la semana con una reunión clave y prepara una nueva Mesa Política

El encuentro se realizará después de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, programada para las 11. La actividad será una de las primeras instancias públicas de la jornada del Gobierno nacional.

La Mesa Política volverá así a ocupar un lugar central en la agenda oficial, en una semana que también tendrá actividades específicas de distintos integrantes del Gabinete.

Las actividades de los ministros durante la semana

Además de la agenda presidencial, varios funcionarios tendrán compromisos oficiales durante el martes. A las 9, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Más tarde, a las 13, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará y disertará en el AmCham Health Forum 2026. El encuentro se desarrollará en el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero.

La jornada de actividades oficiales continuará a las 16 con la participación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la apertura de los Premios Revista Quórum. El evento tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La agenda completa del Gobierno, día por día

Lunes 5 de octubre

10:00: reunión de Gabinete.

reunión de Gabinete. 13:00: Javier Milei participa de la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Martes 6 de octubre