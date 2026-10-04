El presidente Javier Milei tendrá una agenda con distintas actividades oficiales durante la primera semana de octubre, que incluirá una reunión de Gabinete, la recepción de nuevos embajadores y un nuevo encuentro de la Mesa Política del Gobierno.
El Presidente tendrá una semana con actividades en Casa Rosada y distintos encuentros oficiales. Además, habrá reuniones de funcionarios y una nueva jornada de la Mesa Política del Gobierno.
Milei arranca la semana con una reunión clave y prepara una nueva Mesa Política
El presidente Javier Milei tendrá una agenda con distintas actividades oficiales durante la primera semana de octubre, que incluirá una reunión de Gabinete, la recepción de nuevos embajadores y un nuevo encuentro de la Mesa Política del Gobierno.
La actividad presidencial comenzará este lunes con una reunión de Gabinete prevista para las 10. Luego, a las 13, Milei participará de la presentación de cartas credenciales de representantes diplomáticos de cuatro países.
El acto se realizará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y contará con la presencia de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel.
Uno de los principales puntos de la agenda de la semana estará concentrado el martes. A las 13 está prevista una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, un espacio que reúne a dirigentes del oficialismo para analizar los principales temas de la gestión.
El encuentro se realizará después de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, programada para las 11. La actividad será una de las primeras instancias públicas de la jornada del Gobierno nacional.
La Mesa Política volverá así a ocupar un lugar central en la agenda oficial, en una semana que también tendrá actividades específicas de distintos integrantes del Gabinete.
Además de la agenda presidencial, varios funcionarios tendrán compromisos oficiales durante el martes. A las 9, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
Más tarde, a las 13, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará y disertará en el AmCham Health Forum 2026. El encuentro se desarrollará en el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero.
La jornada de actividades oficiales continuará a las 16 con la participación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la apertura de los Premios Revista Quórum. El evento tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Lunes 5 de octubre
Martes 6 de octubre