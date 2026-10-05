ANSES octubre: nuevo haber mínimo y bono para jubilados

¿Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 de ANSES?

El refuerzo económico está destinado de manera exclusiva a determinados grupos dentro del sistema previsional. El universo beneficiario comprende a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.

Titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

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¿Cómo impacta el aumento en la PUAM y las Pensiones No Contributivas?

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor se actualizan de forma automática mediante la misma fórmula de movilidad. Al recibir el 80% o el 70% del haber mínimo respectivamente, el incremento del 1,66% se traduce en una suba proporcional que se complementa con el bono de $70.000 o su equivalente proporcional, garantizando que ningún beneficiario de estas categorías quede por debajo de los pisos prestacionales establecidos por el organismo.

¿Cómo se calcula el refuerzo proporcional para haberes superiores?

La normativa vigente establece que el bono de $70.000 no se abona de forma universal a quienes superan la mínima, sino que se liquida como un complemento diferencial.

El Estado otorga el monto exacto necesario hasta alcanzar la suma equivalente al haber mínimo más los $70.000 de refuerzo; por lo tanto, aquellos titulares cuyos ingresos superen levemente la base mínima perciben un bono menor proporcional, y los que superan el tope máximo quedan excluidos de esta asistencia extraordinaria.

Calendario de cobro octubre ANSES