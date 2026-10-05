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ANSES octubre: nuevo haber mínimo y bono para jubilados

El organismo previsional oficializó los nuevos montos netos que percibirán los titulares en octubre, detallando cómo impacta el incremento por movilidad, el bono extraordinario y la reestructuración del calendario de pagos por el feriado nacional.

ANSES octubre: nuevo haber mínimo y bono para jubilados

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la aplicación del incremento mensual del 1,66% correspondiente a la movilidad de octubre, calculado en base a la inflación registrada en agosto. La medida consolida una recomposición en los ingresos de los sectores previsionales más vulnerables.

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Con esta suba, la jubilación mínima se fijó en $435.748,51, monto que al sumarse al refuerzo extraordinario de $70.000 eleva el total consolidado de bolsillo a $505.748,51 para quienes perciben el haber básico. El beneficio del bono completo alcanza también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) de invalidez, vejez y madres de siete hijos, mientras que aquellos haberes que superen la mínima recibirán un refuerzo de carácter proporcional hasta agotar el tope establecido.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026?

La actualización del 1,66% impacta de forma directa en todo el universo previsional. El haber básico pasa a ser de $435.748,51 y, al adicionarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mínimo de bolsillo llega a $505.748,51.

En el caso de los jubilados con haberes superiores a la mínima, el incremento se aplica de forma íntegra sobre su prestación mensual, aunque no perciben el refuerzo completo a menos que encuadren en el esquema de bono proporcional dispuesto por el Ejecutivo.

¿Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 de ANSES?

El refuerzo económico está destinado de manera exclusiva a determinados grupos dentro del sistema previsional. El universo beneficiario comprende a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro con bono para octubre

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¿Cómo impacta el aumento en la PUAM y las Pensiones No Contributivas?

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor se actualizan de forma automática mediante la misma fórmula de movilidad. Al recibir el 80% o el 70% del haber mínimo respectivamente, el incremento del 1,66% se traduce en una suba proporcional que se complementa con el bono de $70.000 o su equivalente proporcional, garantizando que ningún beneficiario de estas categorías quede por debajo de los pisos prestacionales establecidos por el organismo.

¿Cómo se calcula el refuerzo proporcional para haberes superiores?

La normativa vigente establece que el bono de $70.000 no se abona de forma universal a quienes superan la mínima, sino que se liquida como un complemento diferencial.

El Estado otorga el monto exacto necesario hasta alcanzar la suma equivalente al haber mínimo más los $70.000 de refuerzo; por lo tanto, aquellos titulares cuyos ingresos superen levemente la base mínima perciben un bono menor proporcional, y los que superan el tope máximo quedan excluidos de esta asistencia extraordinaria.

Calendario de cobro octubre ANSES

  • Jubilaciones y pensiones (haber mínimo): del 8 al 22 de octubre. Incluye un bono extraordinario de hasta $70.000 para este grupo.
  • Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo): del 23 al 29 de octubre.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 15 de octubre.
  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 22 de octubre.
  • Asignación por Embarazo: del 9 al 23 de octubre.
  • Prestación por Desempleo: del 22 al 28 de octubre.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Nuevos haberes mínimos y bono de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre.
  • Aumento del 1,66%: La movilidad de octubre impacta haberes mínimos, PUAM y PNC, con refuerzos proporcionales.
  • Calendario de cobro: ANSES detalló las fechas de pago para jubilados, pensiones no contributivas y asignaciones en octubre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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